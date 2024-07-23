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舊將回巢丨邵美琪相隔6年再演TVB劇　回歸大台與聲夢小花合演母女

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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Maggie再拍無綫劇集！

近年TVB邀請不少舊將回巢拍劇，譬如佘詩曼、林保怡及宣萱等，今日（7月23日）有報道指邵美琪也回歸TVB拍劇！

現年59歲的邵美琪加入影視圈多年，自2018年跟鄭則仕合演TVB劇集《街坊財爺》後，邵美琪跟TVB完約後減產，過著養尊處優的生活。

邵美琪最近的演出作品為前年上映的懸疑片《被消失的凶案》，今日有報導指邵美琪本月底將回巢TVB，跟關禮傑合演喜劇《臥底嬌娃》，劇中二人飾演名流夫婦。

昔日花旦丨邵美琪入行40周年氣質不減　曾被TVB力捧現減產做慈善

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保養得宜獲封「凍齡女神」

關禮傑受訪時表示期待跟舊拍檔合作，1987年二人曾合作古裝劇《飲馬江湖》，早年亦演出過舞台劇《我和春天有個約會》，此外，同劇演員還有陳瀅、張曦雯、馬貫東以及羅毓儀，值得一提是「聲夢小花」鍾柔美跟邵美琪飾演母女。

明年登六的邵美琪，去年10月出席粉絲為其舉辦的入行40周年活動，多年來她外貌依舊沒變，難怪被粉絲封為「凍齡女神」。

【不老女神】57歲邵美琪出席飯局「萌樣」重現　靠3招護膚修身凍齡多年

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