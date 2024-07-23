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周末好去處丨攝影師Sam Wong相展　張國榮梅艷芳王菲珍貴原相首曝光

娛樂

撰文： 陳家昌

發布時間： 17 分鐘前

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展出的是一整個黃金年代的縮影

最近有許多關於香港流行文化的展覽，除了剛落幕的香港書展以「影視文學」為題，大館及香港文化博物館亦分別有顧嘉煇及黃霑展覽，而80年代著名攝影師Sam Wong （黃永熹），亦正舉行「It's About Time」相片展，回顧了他跟多位巨星合作的美好時光。

展出照片中，包括陳百強拍攝《夢裡人》的黑白唱片照

留意香港流行文化的觀眾，縱然未識Sam Wong這名字，也必定看過他所拍攝的唱片、雜誌封面及電影海報，是真正「鏡頭下粒粒都係巨星」，見證了香港歌影視界輝煌年代，也是廣東歌黃金時代的重要推手。

《號外》1991年12月號封面，張國榮反串花旦拍照

黃永熹在80年代就讀於美國知名攝影學校Art Center College of Design，1984年回港開始在攝影界發展，首次拍攝的唱片封套是葉德嫻《千個太陽》封面，並獲得當年「最佳唱片封面獎」，一舉成名，其後他為多位巨星拍照，包括張國榮、梅艷芳、陳百強、張曼玉、張學友至陳奕迅、陳慧琳、鄭伊健等。

今次展覽展出黃永熹生涯以降，多張涵蓋唱片封套、電影、雜誌作品，珍貴原相片由黑房沖洗後妥善保存至今，當中包括未曾正式推出的唱片封套，一一首度曝光。

《It's About Time》

日期：即日至9月15日

時間：周一至日9am-6pm

地點：將軍澳景嶺路3號香港知專設計學院C003

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