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學霸港姐︱港姐冠軍莊子璇港大營養學系畢業　讀荃灣區中學母校田徑稱霸學界

升學教育

撰文： 王明芳

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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港姐冠軍莊子璇港大畢業。

【港姐/港姐冠軍/莊子璇/港大/馮盈盈/中文中學/梁省德中學】港姐冠軍莊子璇（Hilary）日前在港大畢業，於港大修讀食物及營養學系的她，在社交網上載畢業相，並引用校訓「明德格物」的解釋。作為高材生的她，非傳統名校出身，中學就讀荃灣津貼中文中學「博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學」，在校內莊子璇已經是老師眼中的好學生，更做班代表撰寫畢業生感言，而該校專取中游學生，教出優異成績。

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學霸港姐︱非傳統名校出身

現年22歲的莊子璇上載戴四方帽照，並道出校訓「明德格物」的解釋，隨後寫上：「深入探索，學識自然會豐富起來；個人修養的基礎鞏固了，就可以身體力行，修己善，體現齊家、治國、平天下的理想」，更找來師姐馮盈盈（FYY）合照，FYY則在港大修讀理科碩士學位（食品工業管理及市場學），兩人一同畢業。

莊子璇畢業於港大食物及營養學系。(IG圖片)

莊子璇就讀的中學為「博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學」，非傳統名校，但自1979年創校而來，多年來為社會培育不少人才，博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學位於1979創校，於荃灣石圍角邨，是一所津貼男女校，以中文教學為主，初中有部分科目以英語授課，如數學及綜合科學，而高中則有多幾科如地理、經濟、企業、物理、化學、生物等以英語授課。

莊子璇早前穿上中學校服出席博愛歡樂傳萬家。(IG圖片)

學霸港姐︱接能力分班提升英語

為提升學生的兩文三語，該校會按學生的語文能力分班，並以小班教學；資優生則參加課後精英班，進一步提升英語能力。學校亦聘有外籍英語教師，設立英語角及多項英語活動，改善英語學習環境。

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學霸港姐︱中游學生入讀優異成績畢業

該校在中學概覽的中強調會「因材施教」，協助學生發揮潛能，使學生以中等成績入學，能以優異成績畢業。因每個學生都是獨立的個體，都有其獨特之處，學校會有系統地記錄學生的資料、興趣、強項及成就，確保學生有持續性的發展。

學校坦言一直以來都收取成績中游的學生，經老師的悉心教導後，學生成績普遍有顯著進步，絕大多數以中上成績畢業，個別學生更能獲得卓越成績。

近年該校的學生DSE成績穩步上揚，2024年度的文憑試核心科目合格率（第2級或以上），中文科達97%、英文科達95%、數學科達85%，而公民與社會發展科達96%，成績相當不錯。而在會考年代，該校曾出產2位8A考生，A-Level高考亦有學生考獲4A。

值得一提的是，博愛醫院歷屆總理聯誼會梁省德中學最突出是運動項目，尤以田徑最出色，在「2019-2020荃灣及離島區中學校際田徑比賽」中，該校在男、女子組橫掃甲、乙、丙組冠軍取得「全滿貫」，成為荃離區霸主。

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梁省德中學 香港大學 DSE 公民與社會發展科 碩士 博愛醫院 馮盈盈

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