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靚媽精明眼｜深圳東門眼鏡城開幕超過60間店　7月限時優惠全場3折配鏡2小時可取

休閒消費

撰文： 陳珈希

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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毗鄰老街站的深圳東門眼鏡城新開幕，整個7月全場三折優惠。(圖片來源：小紅書)

【靚媽精明眼/北上攻略/深圳眼鏡城】現時不少港人選擇北上配眼鏡，貪其款多、價錢優惠，配鏡更於2小時內可取，方便即日來回消遣的港人。毗鄰地鐵站新開的東門眼鏡城，提供一站式眼鏡服務，商場的2樓及4樓均是眼鏡舖，不同種類的眼鏡任君選擇，68元人民幣就能配到一副眼鏡。為慶祝商場新開張，眼鏡城整個7月全場更有3折優惠。

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深圳眼鏡城｜雲集逾60間眼鏡店

東門老街一向是港人北上消費熱點，鄰近地鐵老街站的東門眼鏡城上週開幕，眼鏡城設於金世界百貨2樓及4樓兩層，雲集逾60間眼鏡店，提供試戴、驗眼、定製、維修、免費清洗等一站式服務，場內有不同款式的眼鏡諸如太陽眼鏡、老花眼鏡、兒童眼鏡、防藍光眼鏡及運動眼鏡等任君選擇。每間眼鏡店都有專業驗光師駐場，他們都具有10年專業經驗。

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深圳眼鏡城｜配鏡最快半小時可取

消費者若配置眼鏡，更可即日取鏡，2小時內就能取走，部分更可快至半小時，適合即日來回消遣的港人。有店鋪指明大牌子眼鏡低至3折，最便宜的三色太陽眼鏡只需288元人民幣；而鏡框連鏡低至68元人民幣起，188元人民幣可配漸進鏡連鏡框，更有店配眼鏡送眼鏡消毒清潔器，吸引不少網紅拍片分享。

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為慶祝眼鏡城開幕，更邀請影帝任達華任開幕嘉賓。即日起至7月底，全場3折優惠，消費滿200元人民幣，更可獲贈一副價值398元人民幣的太陽眼鏡。

深圳東門眼鏡城
地址：東門步行街金世界商場2樓及4樓（地鐵站老街A、E、F出口步行約310m）

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