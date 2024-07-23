反黑英雄丨袁偉豪從抨擊學會轉念淡然面對　囝囝出現令人生有體悟：這幾年不枉過

▲ 袁偉豪學懂轉念。

面對低潮，在憂鬱的情緒走出來，經歷過時間的洗禮，從沉澱再轉念，蛻變成今日的袁偉豪明白到不如放下執着，加上其家庭多了位小天使，「升呢」任爸爸後，他更為家庭努力奮鬥，也是其最大的工作動力和快樂泉源！

他接受TOPick專訪說：「執着到不再是自己控制範圍內就不需要再執着，你也改變不到別人，不如就向前看。」

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反黑英雄丨身心十分累

在近日熱播中的劇集《反黑英雄》首演大反派的袁偉豪（Ben）有多場的動作戲，打得相當辛苦。

他直認，是次拍攝在精神和體力上也有相對的消耗：「拍的時候不是連續拍 ，一場打戲也分了4﹑5日，又在深圳和香港拍攝，加上很多時全晚拍攝通告也10幾個小時，多少也有點疲倦，而且當時天氣十分冷，但我們的服裝也偏向夏天衫，所以一拍完就要保暖。」

▲ 袁偉豪自言喜歡拍動作片。（陳慧安 攝）

反黑英雄丨喜歡拍動作片 同樣重情重義

即使劇中有連場打鬥戲，Ben堅持親身上陣，並自言喜歡拍動作片：「對上一次有那麼多動作戲已是城寨英雄，相隔多年後自己對一些動作也感到生疏，因為不是有持續性的訓練 。而且，現時的體力一定沒有以前回氣得那麼快，故現在會更加懂得怎樣慳力 ，不用埋位前就盡量儲能量。」

其飾演的「陳祖耀」乃是重情重義的人，現實中的Ben同樣有此特質，「我都是義氣仔女，先會照顧別人才再兼顧自己比較多 ，不過現在有了小朋友就會更以家庭為先，所以近年也少了出去與朋友聚會。」

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反黑英雄丨樂做湊仔公 珍惜親子時光

當了爸爸後無疑地要犧牲玩樂時光，甚至少了自己的私人時間，對此Ben不認同，反而更珍惜這個親子時刻，「我覺得這些不是叫做犧牲，而是取捨。如果用犧牲去形容那件事的話， 一定是覺得那件事不舒服不享受，但我很享受為了家庭去投放時間，我不會覺得有失，只會是得到另一樣東西。」

言語間感受到Ben樂做「湊仔公」，珍惜每天與囝囝「袁咕碌」的相處時光，同時囝囝的出現，令其更享受留在家中幫其換片﹑洗澡和他玩耍。

▲ 袁偉豪享受與兒子玩樂。

反黑英雄丨緊張爸爸

轉眼「袁咕碌」已經8個月大，Ben自認緊張爸爸，會特別小心其安全：「比如我放他出去玩 ，就要兼顧他周邊環境的安全；太太則着重日常生活的紀律和飲食， 例如現在他開始吃副食的時間， 囝囝吃甚麼會對其身體有否敏感的狀態 ，每日太太也會紀錄低。」

反黑英雄丨已為囝囝計劃未來 非怪獸家長

作為現今父母壓力甚大，BB未出世已經要為其安排計劃未來，希望他們「贏在起跑線上」，Ben直認已有為囝囝計劃，為未來做好準備：「現在已經進行中，我也覺得很誇張 ，幾個月的BB就要返學上堂。現在囝囝上的堂就是訓練他的大小肌肉協調平衡 ，準備他將來入Playgroup有個穩定的體格。」

雖然如此，他直言不會感到太大壓力，與寶兒有共識拿個平衡：「的確社會上有不同教學模式給父母去選擇， 你想你的小朋友怎樣行他的起跑線，這也是自己的選擇。但我與太太也可以平衡到這件事，有時我都會從旁提一提，是否真的一定要做這個決定呢？大家都會退一步再想 ，不斷找一些方式，因為最終目的只想自己的小朋友好。 」

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反黑英雄丨學懂凡事沒完美

隨着階段的變化，人的心態思想上總會有調節，Ben亦毫不例外，他直認現時對工作上明白到凡事沒有完美，不能永遠以自己的想法為出發點。

他說：「我對自己的工作是很有要求，有些情況我拍了一個Take，我覺得差少少 ，可能拍多第二個Take，但我知不可能再有第三個 ，因為時間上不許可，所以我學懂要放低這些位。」

在工作上自認是「完美主義者」的Ben，需希望做得完美，惟從不施加壓力給別人：「我很愛錫我的工作團隊和合作上的伙伴，我工作時會很認真，但休息的時候我都可以與大家打成一片，這也是我給自己一個平衡的地方 。」

▲ Ben的心態有所調節。（陳慧安 攝）

反黑英雄丨從經歷中成長轉念

由數年前飽受抨擊，受盡不少負評，情緒陷入低谷，甚至不再信任身邊的人，在別人眼中冠上負面標籤的Ben，近年給人感覺明顯放開不少，沒再那麼繃緊的狀態，臉上終面帶笑容，他一路走來絕不輕易。

他從經歷中沉澱再轉化，明白到改變不了世界 ，不如改變自己，「這幾年總會經歷一些情況，自己要去感受經歷 ，經歷完之後又會有些想法 ，當執着到不再是自己控制範圍內就不需要再執着，你也改變不到別人，不如就向前看。」

反黑英雄丨淡然面對 做好自己

「風景不轉心境轉」，Ben有所感嘆地說：「當有作品出現，再受人關注，原來別人關注不是你的作品，而是你的外表，這些我只能夠很慨嘆，亦是我改變不了別人的想法 。」

而且，他覺得網絡世界就是比較表面，他們有自己一套的方式，即使其心中覺得有多麼不公平和不值也好，都沒有辨法，唯有繼續努力做好自己。

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反黑英雄丨不認同與網民「駁火」

以往的他面對網民評論時，總忍不住與網民「駁火」，Ben對此不認同說：「我不覺得是駁火，駁火只是大家用的字眼 ，大家覺得我是這樣去看這件事，但其實我只是用一個事實角度去回應 。有時網民留言真的太過輕易，他們在當刻見到的東西就覺得是這樣，但其實這並不是事實的事。」

反黑英雄丨囝囝出現人生有體悟

走出抑鬱的深谷，再在經歷中成長，Ben學會淡然面對總總的評論，他亦感恩兒子出世後大家的焦點也有所轉移，「大家多了關注我的家庭 ，可以說是洗了些版，不再只是兩三年前的新聞。現在再有作品出現 ，大家可能會在作品上出發，對我有不同的看法 而不再只是針對我的性格或者態度。」

同時囝囝的來臨令其人生有所體悟，Ben說：「我明白到為何BB不是前一年來 ，而是那一年來，因為那一年我心態都準備好，個人開心了 ，放低了一些以前的事 ，BB才來到我們這個家庭。」

▲ 囝囝出現改變人生。

反黑英雄丨囝囝出現令人生更美滿

看見BB出世，Ben直言即使遇過多少難關也不再重要，全因有這位小天使在身邊一切也是值得，「我覺得原來這幾年也不枉過，由結婚開始，這4年的經歷也『飽飽地』，就如疫情﹑工作或演出上沒有特別迥響，雖然不是要每次演出也要一個迥響 ，但當大家也不關注自己度 ，不如就放開些。同樣因為BB來臨 ，我接到《反黑》和《法證 》的劇集，是他帶給我幸運。」

反黑英雄丨工作依然接受不同挑戰

現時增添一份責任更要照顧好家庭，正如他所言有時會作出取捨，但工作上若遇到有價值挑戰的角色，即使要增磅或者減磅，Ben直言依然會接拍，惟會更小心準備功夫與安全措施：「不論拍動作也好，我需不需要替身，由那邊跳到那邊，我也會衡量，因為我覺得只要是有價值，就會選擇去做。」

他續說：「玩樂我不會那麼搏命，你不會見到我有夜生活 ﹑飲食會節制；但工作上就如我在《鐵探》中餓瘦自己，在我人生最癲峰的狀態去做一件對身體對比那麼傷害的事，即使令到我現時狀態也比較反覆，但我覺得不要緊，這些我認為是有價值，亦令我覺得自己的工作人生沒有白過。」

▲ （陳慧安 攝）

反黑英雄丨努力賺「奶粉錢」

對於現時事業平穩，家庭上幸福美滿，這刻的Ben自認現實，最想賺「奶粉錢」：「現在有了小朋友，很多事需要重新建立，很像要為小朋友準備一些助學基金 ，為他未來計劃，也不可太過大使，使錢前也要衡量。」

凡事總有兩面，抨擊能令你飛翔還是令你一蹶不振，盡在你的心態，訪談中感受到Ben學會放開一些執着，現時的他有仔萬事足，再為家庭展翅高飛！

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場地：Velo Italian Bar & Grill

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