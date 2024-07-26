癌症殺手丨25歲男子長期腹痛驚患大腸癌　醫生揭每日吃1物養癌肇禍

【紅肉／飲食習慣／外賣／腹痛／大腸癌／癌症殺手】飲食要小心！台灣一名25歲男子因為長期腹痛求醫，證實罹患大腸癌，醫生懷疑與男子平常一個不良飲食習慣有關。

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台灣肝膽腸胃科醫生蕭敦仁於「健康晚點名」分享個案指，該名25歲的男子因為經常腹痛，過去亦曾在診所求醫多次，醫生均診斷為胃病，開了一些胃藥給他，但病況卻無改善，於是便向蕭敦仁求助。

蕭敦仁隨即為男子做腹部超聲波檢查，於其大腸位置發現5厘米大小的腫瘤，確診為第2期大腸癌，需要馬上進行手術切除。慶幸手術後，男子恢復情況良好。

至於為何男子如此年輕便患大腸癌? 蕭敦仁懷疑與男子平常一個不良飲食習慣有關。他表示，男子過去工作十分繁忙，加上是單身漢，因此為求快捷，經常在外用餐，尤其鍾情吃快餐店漢堡，於長期吃紅肉、少蔬果的情況下肇禍。

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蕭敦仁指，大腸癌0期5年存活率有9成，1期為8成，2期為7成，3期為6成，但若到了到處轉移的第4期，5年存活率只有4成，如果能及早在無症狀時，以大腸鏡揪出息肉，就有機會阻止大腸癌病變。他因此提醒大眾，一旦出現排便習慣改變、不明腹痛、便秘、無緣無故貧血，雖然「通常都比較後期了」，仍不要自認為痔瘡、腸胃炎，要趕緊就醫檢查。

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