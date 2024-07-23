名校教育｜名校與非名校生有2大不同？　港女：優秀人才靠學校家庭栽培

▲ 有港女於社交平台上指名校與非名校生有2大不同，認為優秀全靠學校家庭栽培。

【名校生/傳統名校】不少家長都期望子女於中小學能夠升讀傳統名校，為求日後可以少走冤枉路，不過傳統名校生是否真的出色過人？近日有港女在社交平台上分享傳統名校生與非名校生的分別，她主要列出兩大點：領導能力和全面發展，指名校生「瓣瓣都掂」，每個人都被學校栽培成「獨當一面嘅領導者」，而非傳統名校生則缺乏這兩方面的發展，不過學校教育非是培育學生的唯一途徑，她指出還有其他個人發展因素影響。

該名港女日前在Dcard以「傳統名校同非傳統名校嘅學生真係有分別」為題發文，以自己在大學4年所觀察到名校生和非名校生的分別。她表示自己中學入讀地區名校，DSE成績理想考入「由細個開始就好想入嘅香港大學」，現已經過4年大學生涯的她，察覺到「中學係傳統名校同非傳統名校嘅畢業生，真係有好大分別」。

▲ 有港女於社交平台上指名校與非名校生有2大不同，認為優秀全靠學校家庭栽培。（istock圖片）

名校生具備領導能力

她又列出兩大不同，第一點是領導能力。她指大一「上莊」時，主席是傳統名校生，後來她又從莊員的對話中得悉，「上一屆莊嘅人似乎未見過佢就知佢係邊間名校出嚟嘅」，因名校出身而獲高知名度的主席，令樓主對名校的印象加分，加上她認為傳統名校畢業生基本上都具備出色的領導能力，相信是學校從一開始便栽培他們成為獨當一面的領導者，相比非傳統名校更加強調領導才能。

對此，她又表示，港大大部分「莊」的主席也是傳統名校畢業生，這使她覺得具備「領導能力」，是她第一個觀察到與非傳統名校生不同的地方。

傳統名校着重全面發展

第二點則是個人全面發展，她指傳統名校畢業生在大學除了讀書外，還會參加其他不同的活動，「有好多名校畢業嘅醫學生，明明讀醫科應該會好忙，但佢哋應付到之餘好似飯飯（瓣瓣）都掂咁，會參加辯論、運動校隊等等」。

她認為個人能夠全面發展是得到傳統名校和父母的培育，她以過往自身的經歷作例子，表示中學時父母、老師和校長都非常着重學業成績，即使校內有參與不同的活動和比賽也是寥寥可數，父母更認為課外活動會影響成績，要求她退出。相反，她認為傳統名校的老師和父母不單是看重成績，也着重他們的全面發展。

傳統名校嘅老師，同埋呢啲學生嘅父母都好着重佢哋嘅全面發展，會鼓勵佢哋嘗試唔同方面嘅活動，唔單止睇成績，識得用好方法去教子女，同子女好似朋友咁相處。

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另外，她又指4年大學所觀察到的事有好多，不過上述2點是令她最印象深刻。她亦慨嘆中學和家庭背景對個人性格和能力有好大影響，

無可否認嘅係就算本身再優秀嘅人都好，冇好嘅環境、學校同埋屋企嘅栽培，真係好難突圍而出。

網民不認同：學生努力先有咁嘅成果

帖文一出，引來不少網民回應，有部分人認同樓主，表示傳統名校生「又玩得又讀到書」，而非名校生只可以顧及其中一方面，兩者無法平衡發展。不過也有網民表示，個人出眾不單靠學校和家庭，最主要是個人的努力，「好大程度上係呢啲學生自己主動，自己堅持，自己努力先有咁樣嘅成果，好多名校嘅人其實能力冇你想像中咁幾高」、「出嚟做嘢之後，入面都有叻同唔叻（傳統或非傳統定義都係）嘅人」、「覺得唔關事，非傳統中學都可以鼓勵多元發展，反而見身邊啲名校朋友喺度話自己間學校壓力太大，搞到自己有『PTSD』」。

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