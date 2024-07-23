香港小姐2024丨秦冀雯盧凱怡鍾翠詩往塞班島拍外景　馮盈盈麥美恩陪師妹上陣

▲ 馮盈盈及麥美恩與3位師妹到塞班島拍港姐外景。

【香港小姐2024/香港小姐/港姐】《2024香港小姐競選》15強外景拍攝已經陸續展開，第二批候選佳麗7號秦冀雯（Yvonne）、8號盧凱怡（Kerry）和12號鍾翠詩（Tracy）日前已出發到塞班島，並由兩位師姐馮盈盈及麥美恩（Mayanne）帶領進行外景拍攝。

3位佳麗昨日（7月22日）行程非常豐富，一大清早便出發沙灘拍攝泳裝鏡頭，之後在兩位師姐陪同下，齊齊與魔鬼魚作零距離接觸。以水着上陣的3位佳麗大晒健美身材，與魔鬼魚抱抱兼餵牠們吃東西，玩得不亦樂乎。

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▲ 麥美恩、盧凱怡、鍾翠詩、秦冀雯、馮盈盈一同受訪。（左起）

香港小姐2024丨吻魔鬼魚會行運

兩位師姐亦有落場玩埋一份， Mayanne全程表現勁騰雞，拍攝期間有一條魔鬼魚在其腳邊游過，Mayanne即時嚇破膽露出痛苦表情包，場面搞笑。

有指親親魔鬼魚會幸運7年，三位佳麗和盈盈聽畢都爭住錫，而細膽的Mayanne為Good Luck最終亦鼓起勇氣錫錫魔鬼魚。

盈盈、Mayanne與3位師妹共進午餐期間亦發生搞笑事，事緣3位佳麗根據自己口味選擇了自己喜歡的菜式，口味比較獨特的Yvonne竟揀選了苦瓜全餐，就連飲品都是苦瓜汁。

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香港小姐2024丨品嚐苦瓜全餐

之後，因製作組安排，兩位師姐需根據對3位師妹的第一印象為3人分配菜式，結果Kerry被安排品嚐苦瓜全餐，雖然「苦過弟弟」，但Kerry仍一邊吃一邊露出甜美笑容，相當專業。

3位佳麗與盈盈、Mayanne一同受訪，講到是次拍攝泳裝事前有否做好準備？Kerry說：「我哋從參選開始一直都有Keep fit，每個人都好勤力，我發現Tracy同Yvonne都食得少過我。」

盈盈聞言大爆Yvonne非常自律，就連飛機餐都親自準備，Yvonne笑言：「我好聽話架，大家都叫我減吓肥，因為上鏡會好睇啲。」Tracy則指不擔心拍泳裝鏡頭：「但我都會食少啲，因為怕有肚腩。」

香港小姐2024丨Mayanne着媽媽泳裝上陣

至於師姐級的Mayanne則搞笑說：「咁想睇我哋着泳裝咩？有咩好睇，十幾年前咪着過囉！」盈盈笑言：「都有做啲準備，但全部（泳衣）都係好運動型，唔會走光，好安全。」Mayanne聞言再搞Gag謂：「我帶咗我媽套泳衣嚟，簡稱面堅尼，由頭遮到尾，美白好緊要呀！」

講到Mayanne和Tracy同樣來自溫哥華，問到有否經驗分享給師妹？Mayanne說：「其實我已經變咗一個港女，你（Tracy）Feel唔Feel到我仲有溫哥華特質？」Tracy聞言明明想向師姐笠高帽，但卻被其餘4人誤解為爆Mayanne多嘴，場面搞笑；Tracy其實是這樣說的：「有（溫哥華特質）呀，就係好多嘢講，可以有好多話題，呢樣好好。」

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