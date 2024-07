MIRROR成員丨李駿傑讀書時被標籤「乸型」而落淚　Jeremy走過低沉期成就強大心臟【有片】

MIRROR成員李駿傑(Jeremy)早前推出最新個人單曲《TOXIC!》,他唱著「You’re Toxic Toxic Someone get me off this」,他早前接受TOPick專訪時,勇於面對成長以來的傷痛,證明自己愈戰愈勇!

MIRROR成員丨Jeremy新歌《TOXIC!》挑戰力量型舞步 李駿傑靠聽歌面對負評

Jermery揭昔日欠自信原因

「劇毒發作 殺我於無形 為何如何 刺痛我也不能停......」Jeremy先解構新歌《TOXIC!》,他指自己以往是很在意別人感受的人,也會對不同人的意見「照單全收」,他坦言:「有一些不是真的很適合自己,但又要達成別人的期望,這樣是會令自己很辛苦。有時候當你發現時已中毒太深,希望大家懂得分辨哪一些是真正的毒素,可以好好排毒!」

Jeremy在出道後接受著觀眾、網民的不同意見,他發現自己其實不可滿足所有人,就突然醒覺,他說:「我真的用了很多年時間才發現自己欠缺自信是因為很在意別人的意見。每一人的意見也不同,就好像愈來愈貶低自己。」

▲ 李駿傑(Jeremy)推出新歌《TOXIC!》。

因被標籤「乸型」而落淚

Jeremy深明自己一直也不是很剛陽的男性,是陰聲細氣、溫柔的,故在小學時期就被同學標籤為「乸型」,更因此而哭了好幾次。幸好,這一個情況在Jeremy升中後已未有再出現。

他回望過去:「我真的自小以來也是這樣,想作出改變,又未能完全地改。我會主動與男同學們去玩,強逼自己融合他們。最終,他們也接受我是這樣的性格,我就不用作改變。」

「自己受過傷,也不想別人感受到相同的痛苦」,這一句說話出自Jeremy口中,更令人忍不住想擁抱這位暖男。

▼ 點擊圖片放大 +6 +5

Jeremy:大家證明我是走一條正確的路

Jeremy自評現時對被指「乸型」已沒有感覺,他自推出首支個人單曲《半》以來就鮮明地走妖魅路線,他直言決定走這個方向時有擔心外界的看法,並說:「很擔心別人又指我是乸型,這其實也是我內心的防線,會令我想起一些事。」

他覺得自己在完成新人年後對形象的接受能力增加,對「不男不女」等說法「免疫」。他說:「我做新人時得到的feedback很好,當我一直在質疑自己時,大家也證明我是走一條正確的路!我所做的又不是很過火,也沒有做錯任何事,更加相信自己所做的是正確!」

那麼現階段的Jeremy可形容為「百毒不侵」嗎?他回應道:「那又不是,也可能有其他毒是我尚未經歷。我的底線是家人,你罵我也不是問題,畢竟我是公眾人物,雖然這不是一件健康的事,你可以罵我,但不可以罵我的家人!」

最新影片推介:

Jeremy驚唱歌?

Jeremy在剛出道時,承受不同人對其唱歌聲音的意見,被批評聲音太尖、難聽,他稱:「我已經不斷在努力上堂、已經在找方法解決,但也不斷接到相類似的評論。其實我已很努力,還可以怎樣?在觀眾層面而言,他們不需要知道我如何努力,只是看我有否達到他們的要求。」

Jeremy續說:「這一個情況令我有一段時間怕了唱歌!我記得是在錄MIRROR歌曲的前一晚,要致電予吳林峰訴說自己的想法。我不斷落淚的同時,他就不斷安慰我。」

他之所以找當時只認識了沒多久的吳林峰來傾訴,原來他是看中對方曾任社工,故相當信任他呢!至於未有找MIRROR隊友大呻特呻,他解釋:「大家可能也正在經歷相同的事,也未必可以幫忙。」直至真正推出個人單曲後,非粉絲向他送上正評,令他重拾信心,「我的努力終於有成果了!」

事過境遷,他感謝該段低沉期成就了現在擁有強大心臟的自己,「就算別人說多少次也好,你沒有真的經歷傷痛,是不懂得處理。」

懂得自我檢討無疑是進步的法門,他曾想是否應推出大路的歌曲,以令更多人認識自己,他分享看法:「世界上有很多不同的藝人,不一定只得一種風格,以MIRROR而言,12人各有特色,可讓樂迷選擇。我也想把妖魅更大眾化,也一直在進行當中。」

▲ Jeremy選擇以妖魅路線闖歌壇,其首支個人單曲是《半》。

Jeremey「憤怒」了

平日說話陰聲細氣的Jeremey,在錄製新歌《TOXIC!》時遇上聲音考驗,他稱:「在副歌中,我在用聲上需較以往有力。一開始唱時,監製T-Ma要我再憤怒一點,我也嘗試了很多次,需要令聲音處於很有力的狀態,其實也很辛苦的!」

Jeremy突然重提早前「失手」發火一事!回帶至今年3月,Jeremy與姜濤、Stanley出席《12怪盜》謝票活動,3子在停車場被大批粉絲包圍,Jeremy罕有發火,轉身大嗌︰「可唔可以讓番條路?」

他平時都盡量不讓自己有太大的情緒起伏,說起當日意外「失手」,他憶述:「我在車上發訊息予花姐(黃慧君),『花姐,對唔住,我頭先發脾氣,我依家好後悔』,我當刻也不知道突然會這樣。」

他反思道:「我是不應該在公眾場合這樣做,也想說一聲不好意思。其實當時是有粉絲撞向倒後鏡,好像不照顧自己的身體,就馬上令我感憤怒。我也有作自我反省,認為可以用再好一些的方法提醒粉絲,需要好好控制自己。」

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

公開MIRROR「團寵」

身為「團媽」的他Jeremy笑言Edan很容易因說笑而踩到別人的底線,他在初出道時曾「中招」,為此而生氣了數小時,最後經Edan「耍冧」後便怒氣全消!

MIRROR「團寵」誰屬?他認為是Tiger、姜濤、Anson Lo,並笑說「團欺」非Edan莫屬!

Makeup:Rainbow Chung @ Annie G. Chan Makeup Centre

Hair:Lydia Yung @CHIC Private I salon

Wardrobe: Marc Jacobs, Lane Crawford, Giuseppe Zanotti

Stylist: PIPA Creative

場地:BLACKROOM @blackroomhk

HKET App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5