巴黎奧運｜港隊隨團攝影師首踏奧運舞台　用鏡頭記錄運動員的汗與淚

▲ 修煉10載，劉嘉承（Calum）成為今年唯一一位巴黎奧運香港代表隊隨隊攝影師，亦是他首次站上五環殿堂為運動員拍照。

年少時因學業放棄跳高，與運動員身份擦身而過。其後修讀傳播系，機緣巧合下成為體育記者，劉嘉承（Calum）又重回運動場。換個身份與運動員站在賽場上同呼吸、共命運，現為運動攝影師的Calum笑言自己「老是常出現」，但亦正因如此，每場賽事的熱血，感動、失意和不甘，統統都盡收他的鏡頭之下，成為不滅的體壇印記。

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13年入行做體育記者，除了本地賽事一堆戰前預告、分析、賽果報道及專題訪問外，外國球隊來港都要跟。接球星、影操練，連與球迷站在酒店外等，跟着球星外出購物影花絮都試過。而體記多數一腳踢又寫又影，基本攝影技巧遠不足以應付飛快的賽事節奏。幸而上司是攝記出身，Calum便在高壓的木人巷中開展攝影修煉之路。

預判形勢靜候時機

影相除了要一眼關七，更要有預判能力。要熟知賽事流程、分析場地限制、了解運動員習性等，對選站位、思考拍攝角度、何時走位都有幫助。要影到多樣畫面，Calum指做體記無法「見步行步」，一定全靠事前工夫做得有幾足。「例如張家朗習慣的慶祝手勢是彎身大叫，你預先要知道，也要想他會朝哪個方向做，如多數會向港隊那邊？這些全都要估。當然都會有失手機會，但憑經驗就會影到。」

▲ 大小賽事 Calum 都會影，更曾自資隨隊出埠為運動員留影。（被訪者提供）

初入職已被派往各大小賽事，時間緊迫唯有邊做邊學，Calum會上網搜尋各類運動的照片，參考別人的影法再模仿，一步步追趕進度。

除了做足功課，比賽期間更要時刻全神貫注。以壁球為例，球手在玻璃房內背向觀眾席對戰，記者要先拆解相片反光的問題，繼而靜候球手轉身擊球一刻立即按下快門。不止運動員要清晰見樣做好動作，更要影到速度極快的小膠球：「有球拍的運動一定好睇，因為動作誇張鮮明，會大動作殺波救波。當你好彩遇到球員轉身做完整套動作，就連對手也同時回望，但如果沒了球，對我來說張相就沒了意思，也不合格。」有時根本快得連肉眼也看不清球的位置，就在每次失敗中累積經驗。

捉緊一瞬即逝的光輝

賽場上每個動作都是一閃即逝，而且無法預測，Calum坦言每次出發至賽場時心情都極之忐忑，因不知場地限制、可站位置或其他特別安排，每個未知都有機會影響能否影到一張好相的信心。「不像其他人像攝影，可以企定叫人擺多次甫士再影過，運動真的不可能。你叫贏的人跑多次衝綫的話，輸的人也不肯陪你癲。不能強人所難，也沒可能造假，所以最學得到的就是既然無法返轉頭，就要想辦法補救。」

漸漸自我要求就更高，企位、背景、鏡頭運用、拍攝高度角度都要完美，絕對不交行貨。經驗不但使Calum更學識應變，更練就一份堅持的心：「無論環境多惡劣，我都答應自己一定要影到張好相，因為我要向好多人交代。」

▲ 劍擊是 Calum 鍾情拍攝的運動項目之一，因無法看到運動員的臉部表情，需全神貫注、好冷靜地觀察肢體動作以判斷其狀態。（被訪者提供）

場內場外一起搏命

體壇4年一循環，當體記4年後Calum已歷盡奧運、亞運、全運會、世界盃、各式亞錦賽等賽事的洗禮，他決定以此為分水嶺，踏上全職運動員攝影師之路，至今已7年。

在Calum眼中，每位運動員的努力都值得被認可。運動員在場上搏命，攝影師在場外捉緊每一瞬，這一瞬的意義遠超於當下，因為贏輸都好，每幀照片都記錄和總結了他們為了這場賽事，由籌備一刻至踏上賽場全盤投入的汗與淚。故不論大小賽事Calum都想影，更曾自資隨隊出埠拍攝，他形容攝影已成一份使命：「我希望一直影到好多運動員的相。好多港隊現役運動員由我做記者開始識於微時，他們與我一起成長，我見證他們由中學生走到亞洲、世界舞台的出色表現。」

讓熱血感動隨光影蔓延

他指自資費用可從其他工作賺回，但運動員的比賽可能是一生人一次，甚至有人或會因傷久久未能再比賽，這就是「記錄當下」的意義。如香港跳遠紀錄保持者陳銘泰，數年前為籌備巴黎奧運移居法國，最終遺憾未能達標。他在社交平台上發長文，分享過幾次Calum之前在亞錦賽為他拍下跳逾8米的相片，記錄了他運動員生涯的光輝時刻。「我相信那張相對他來說好有意義。有一種代表了他，也總結這幾年（的感覺）。好努力最終不成功也不要緊，盡力了就搏盡無悔，我看到也好感動。」他拍下的每一幀照片，讓觀眾看到的不止賽果，還有背後的故事。

每每看着運動員們在場內奮力一戰，甚至站上頒獎台上，Calum總覺得份外激動。不止是替朋友高興，更因這群代表香港的人而自豪。「這群人代表住廣大的香港人，代表香港這個比賽。榮辱與否，他們都是我們的一分子。」記得有一次香港7人欖球賽，港隊正值爭標階段，全場4萬多個觀眾齊聲大叫「香港！」為港隊打氣，站在球場上的Calum仍好記得那份震撼。「燈光之下大家一齊嗌香港，連地下都在震。我拿着相機都有少少想喊，雙手在震，非常激動。那刻的感覺難以言喻，看着這個畫面，我更覺得正在做一件好值得的事。」

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身為攝影師，他將這份激動嚥下，連按快門攝下珍貴時刻，將感動收於相片之中。「我的工作就是好好記錄，讓40萬、400萬人看到這一刻，這才是我要做的。」

站上世界之巔

運動攝影師圈子小，十隻手指數得完。除了要求高、入行難，也要日曬雨淋、長時間工作、自資貴價器材，少一點熱誠也堅持不了。修煉10載，Calum成為今年唯一一位巴黎奧運香港代表隊隨隊攝影師，亦是他首次站上五環殿堂為運動員拍照。「運動員走到奧運這個頂尖舞台，我們運動攝影師也同樣，是事業生涯的里程碑。」

出發在即，他直言開心又興奮，既期待親眼看到運動員在凡爾賽宮、紫色跑道上比賽，更好希望香港運動員能再創佳績：「在張家朗、何詩蓓甚至李慧詩之前，我們也沒想過可在劍擊、游泳和單車上奪奧運獎牌，為甚麼其他項目不行？沒有人說過不行。這個世界充滿意外，我永遠都會期待有奇迹發生。」



「矚．動 ．奧運」運動員相片巡迴展覽

即日起至8月16日 D·PARK（荃灣） 即日至7月30日 新港城中心（馬鞍山） 8月7至11日 新都城中心三期（將軍澳）



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