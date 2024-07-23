性侵被控｜25歲女網上求借宿疑遭性侵　涉案地產代理否認強姦受審

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32歲地產代理涉於2022年，在住所性侵25歲女子，今(23日)否認1項強姦罪，案件於高等法院開審。控方開案詞指，25歲女事主與家人爭執後擬搬離住所，遂於Instagram發文有否地方借宿，被告表示可以在其家中暫住。控方指女子留宿首天曾遭被告從後擁抱和親吻，翌日疑遭對方強姦。事主疑被性侵後，曾責罵被告，被告則稱不要介懷。被告警誡下承認曾與女事主性交。

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被告張亮星（32歲），報稱地產代理，被控1項強姦罪，控罪指他於2022年8月26日，在葵涌葵芳邨一單位內強姦女子X。

控方開案詞指，事主X 於案發時25歲，未婚。X與被告於案發前數年認識，兩人以whsatspp和Instagram聯絡，從沒見過面，屬於不太熟悉的普通朋友關係。

案發前數天，即8月21日，控方指X與家人發生爭執擬搬離家，遂於Instagram發文有沒有人可借出地方暫住，被告表示可以收留X。由於颱風關係，X沒有到被告家中，被告表示X可隨時到其家。

同月26日，X決定離家及預約了青年旅館，但2天後才可入住，遂問及被告可否到其家暫住，被告表示可以。控方指X當晚在被告家中玩平板電腦時，曾遭被告從後擁抱她，X遂推開他。X服藥後入睡，其間感到有人靠近床邊，睜開眼看見被告吻他，X遂推開對方，被告向她說了些挑逗的說話，X因服藥而感疲倦，遂轉身入睡，被告則睡在其旁邊，沒有進一步行動。

控方續指，翌日晚上，X與被告返回其住所，當時被告的胞妹在單位內，惟X洗澡後，胞妹表示要到男友家而離開。X服藥後入睡，其後遭被告強姦，控方指X曾叫「唔好、唔要」，並推開被告。事後X感到不知所惜，因擔心沒地方留宿而繼續留在單位，並聽從被告人指示前往洗澡，其間X一邊哭，其後因已服藥而入睡。

及至8月28日早上，X看見被告睡在其旁邊，哭罵被告為何這樣對待她，被告則著她不要介懷，並繼續入睡。X其後到青年旅館，並於Facebook某專頁尋求協助，再被轉介至風雨蘭及報警。被告警誡下承認與X曾性交。

聆訊明(24日)續。

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