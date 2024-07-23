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巴黎奧運｜選手村無裝冷氣　泰國選手熱到暈：想去中國隊宿舍涼冷氣

健康資訊

撰文： 郭子豐

發布時間： 52 分鐘前

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【巴黎奧運／奧運／運動盛事／選手村/無冷氣/空調/酷熱天氣／冷氣/環保／泰國代表隊／香港代表隊】2024年巴黎奧運會即將於本周五（26日）開幕，當地奧組委曾透露為響應環保而未有在選手村所有房間安裝冷氣，但由於當地正值盛夏高溫，引來熱烈爭議。各國運動員陸續抵達巴黎，其中有泰國乒乓球選手發布影片，顯示5位隊友所乘坐的大會巴士沒有開冷氣，眾人都難抵當地悶熱高溫，甚至有隊友表示聽聞中國隊自備了冷氣，直言「想去中國隊宿舍涼快一下」。

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泰國新手難耐巴黎酷熱天氣

綜合外媒報道，近日泰國代表隊已抵達當地準備奧運賽事，但由於當地正值盛夏高溫，不少選手都在社交平台上發文抱怨當地太熱卻沒有冷氣幫助降溫；其中乒乓球女選手奧拉旺（Orawan Paranang）發布影片，顯示她和4位隊友正乘坐的大會巴士出發到訓練場地，但影片中見到隊友瑾妮帕（Jinnipa Sawettabut）拿著證件當紙扇撥涼，而她也滿頭大汗坐在座位，附文稱：

五個人坐在一起都這麼熱了，如果整個車都坐滿，可能有人會在到達目的地之前暈倒吧。有人可以救命嗎？車裡太熱，去訓練地點需要45分鐘。

瑾妮帕（Jinnipa Sawettabut）亦上載相關影片，由於大會巴士經過中國隊宿舍時，她羨慕地說：

聽說中國隊帶了冷氣和廚師，真想去中國隊宿舍涼快一下。

而從其他影片就可見，選手宿舍內雖然無冷氣配備座地風扇，環境乾淨整齊，她形容房間算「非常不錯」。

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政府為香港代表會準備冷氣

而香港代表隊的羽毛球隊於周六已入住選手村，不過男單代表李卓耀在社交平台發布影片，稱「真係太環保，咁啱去球場嘅巴士都無冷氣」，其更因無冷氣而要赤膊上身；混雙代表之一謝影雪亦發布影片指「大會車同焗爐係冇分別」，影片中有人手持電風扇，亦有運動員用水樽敷面降溫，其亦有另一條影片分享大會巴士司機迷路，笑言「仲要失蹤巴黎，教返法國人揸車」。

港隊羽毛球隊總教練何一鳴稱，是該輛巴士的冷氣剛好故障，同時由於保安理由，窗戶不能打開，該輛巴士亦等了羽毛球隊很久，所以比較熱「他們說熱，真的是熱。」

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此外，政府早前指會運45部流動冷氣機到選手村，讓運動員在更舒適的環境下好好休息備戰，但港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜於周日（21日）接受電台訪問時就表示，預計要周二（23日）所有香港運動員的房間才會安裝流動冷氣。

何一鳴稱，相信港協暨奧委會安排的冷氣會在近日到達，而大會亦暫有在房間內放置冷風機，其昨晚有倒水進冷風機，讓吹出來的風較涼，但每個人承受程度不一，年輕人或覺得沒有冷氣機較熱。

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