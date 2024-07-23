航班取消｜颱風格美迫近台日 香港快運：周三四部分飛台北、沖繩航班延誤或取消
撰文： 梁薾心
發布時間： 39 分鐘前
最後更新： 25 分鐘前
香港快運航空（HK Express）今日（23日）表示，隨著颱風格美逐漸迫近台灣及日本，未來兩日（24和25日）共有兩班往返香港及沖繩的航班延誤，及8班往返香港及台北的航班取消。因應航班調動，香港快運亦宣布特別票務安排，由即時起豁免受影響乘客的改期手續費及票價差額，但乘客須於7月31日或之前完成更改機票，並須於原定出發期四星期內完成旅程。
延誤之航班：
|航班編號
|原定出發日期及時間 （當地時間）
|新出發日期及時間 （當地時間）
|出發地
|目的地
|UO820
|7月24日 07:00
|7月24日 15:30
|香港
|沖繩
|UO821
|7月24日 11:30
|7月24日 20:00
|沖繩
|香港
往返香港和台北被取消之航班：
|香港至台北航班
|台北至香港航班
|航班編號
|原定出發日期及時間 （當地時間）
|航班編號
|原定出發日期及時間 （當地時間）
|UO112
|7月24日 12:35
|UO113
|7月24日 15:20
|UO114
|7月24日 14:50
|UO115
|7月24日 17:45
|UO116
|7月24日 18:40
|UO117
|7月24日 21:30
|UO110
|7月25日 10:55
|UO111
|7月25日 13:40
香港快運指，熱帶氣旋格美現正接近台北、沖繩，而隨着風勢進一步加強，部份於7月24及25日往返台北、沖繩之航班運作將受影響。已透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並建議旅客確保在管理我的訂位服務填上正確聯絡方式，以透過電郵及手機短訊接收最新資訊及航班安排。
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豁免改期手續費及票價差額
因應航班調動，香港快運即時起豁免受影響乘客的改期手續費及票價差額，惟只適用於上所列航班及首次更改的費用，並須受機位供應限制。其中前往或離開台北的乘客，可免費更改航點至台中（RMQ）或高雄（KHH）。
乘客亦可就未出發之行程申請全數退款，香港快運會豁免相關手續費。退款金額包括票價、附加服務 （如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和 U-First 服務）、燃油附加費及機場稅。
不過，乘客須於7月31日或之前完成更改機票，並須於原定出發期4星期內完成旅程。
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