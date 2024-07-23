颱風格美｜颱風迫近台日　香港快運：周三四部分飛台北、沖繩航班延誤或取消

香港快運航空（HK Express）今日（23日）表示，隨著颱風格美逐漸迫近台灣及日本，未來兩日（24和25日）共有兩班往返香港及沖繩的航班延誤，及8班往返香港及台北的航班取消。因應航班調動，香港快運亦宣布特別票務安排，由即時起豁免受影響乘客的改期手續費及票價差額，但乘客須於7月31日或之前完成更改機票，並須於原定出發期四星期內完成旅程。

延誤之航班：

航班編號 原定出發日期及時間 （當地時間） 新出發日期及時間 （當地時間） 出發地 目的地 UO820 7月24日 07:00 7月24日 15:30 香港 沖繩 UO821 7月24日 11:30 7月24日 20:00 沖繩 香港

往返香港和台北被取消之航班：

香港至台北航班 台北至香港航班 航班編號 原定出發日期及時間 （當地時間） 航班編號 原定出發日期及時間 （當地時間） UO112 7月24日 12:35 UO113 7月24日 15:20 UO114 7月24日 14:50 UO115 7月24日 17:45 UO116 7月24日 18:40 UO117 7月24日 21:30 UO110 7月25日 10:55 UO111 7月25日 13:40

香港快運指，熱帶氣旋格美現正接近台北、沖繩，而隨着風勢進一步加強，部份於7月24及25日往返台北、沖繩之航班運作將受影響。已透過電郵及手機短訊通知受影響之旅客，並建議旅客確保在管理我的訂位服務填上正確聯絡方式，以透過電郵及手機短訊接收最新資訊及航班安排。

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豁免改期手續費及票價差額

因應航班調動，香港快運即時起豁免受影響乘客的改期手續費及票價差額，惟只適用於上所列航班及首次更改的費用，並須受機位供應限制。其中前往或離開台北的乘客，可免費更改航點至台中（RMQ）或高雄（KHH）。

乘客亦可就未出發之行程申請全數退款，香港快運會豁免相關手續費。退款金額包括票價、附加服務 （如已購買的行李額度、座位選擇、機上餐飲和 U-First 服務）、燃油附加費及機場稅。

不過，乘客須於7月31日或之前完成更改機票，並須於原定出發期4星期內完成旅程。

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