創業追夢｜輟學赴新西蘭讀藍帶追廚師夢　21歲小伙子成人氣私房菜主廚

▲ 8歲開始走入家中廚房，Andrew高中未畢業便認清自己的目標，隻身到新西蘭法國藍帶廚藝學校Le Cordon Bleu學習廚藝。（餐廳提供）

21歲人氣私房菜主廚？對，你沒看錯，這位21歲的小伙子就是主廚——Andrew Wong（黄國樑），平日，他會在家中準備8道菜的私房菜晚宴，為饕客精心創作美食；這個7月，他將私房菜館移師181 Fortnum & Mason，聯乘3道菜的夏日菜單，以美食的魔力撫慰食客們的味蕾和心靈。

Andrew雖然年紀輕輕，但「煮齡」已有13年，縱使家有傭人，但他8歲便開始走入廚房做飯，為家人烹調美食。

輟學赴藍帶學藝

他15歲就認清自己的人生規劃，那時他高中還未畢業，勸服父母讓他追夢，翌年即毅然隻身到新西蘭法國藍帶廚藝學校Le Cordon Bleu學習廚藝，踏上追求烹調美食之路。

回港後，在父母的建議及支持下，Andrew開展自己的飲食事業，將家中的廚房搖身一變成私房菜館，憑藉對食材獨特的理解，對美食的熱愛、執着和專注，創作出與別不同的菜餚。

▲ 煙燻三文魚配紅菜頭汁及蒔蘿。（餐廳提供）

甜品驚喜小變奏

Andrew的這3道菜的夏日菜單靈感，來自他初期接觸烹飪時的菜式，細味他的蛻變。開胃前菜的煙燻三文魚配紅菜頭汁及蒔蘿，佐以餐廳的辣根乳酪，口感輕盈清新。

主菜方面，181的招牌菜威靈頓牛柳暫先退場，讓Andrew的牛腹膜獨領舞台。經過24小時的真空低溫烹調後，肉質軟嫩的牛腹膜，配以馬鈴薯堆及蛋黃醬同吃，肉味香濃，牛香滿溢口腔。

▲ 24小時真空低溫烹調牛腹膜。（餐廳提供）

至於甜品環節，Andrew為其標誌性的布丁，加入驚喜小變奏，帶來咖啡蜜棗布丁配手工雲呢拿雪糕。為平衡甜度，他以餐廳的無咖啡因咖啡及威士忌入饌，為焦糖香味增添複雜的層次和風味，令人印象深刻。

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酸種意式麵包

對於烘焙，Andrew也有一手，8歲那年，他首次踏足廚房製作的，就是朱古力餅乾，之後還有麵包和法式馬卡龍等等，十多年來在自己的私人廚房中，研發出各種各樣的烘焙新品。

去年，他更遠赴意大利深造，隨麵包師Mirko Iannarelli學藝。

今次，Andrew特意為期間限定菜單炮製一款餐前麵包——油封大蒜及迷迭香酸種意式麵包配羅勒芝士，外脆內軟的鬆軟口感，讓人一試難忘。

最新影片推介

181 Fortnum & Mason

Andrew 3道菜夏日菜單

供應期：即日至8月17日

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