搭飛機禁忌｜日兩大航空公司修訂9大禁止行為 騷擾空姐隨時坐飛機變坐監
撰文： 陳珈希
發布時間： 59 分鐘前
【日本航空/JAL/全日空/ANA】近年日圓持續貶值，吸引不少海外旅客到訪。人多難免西客亦隨之增加，為保障空中服務員免受乘客不當行為騷擾，兩大日本航空公司日本航空（JAL）和全日空（ANA）早前宣布新的「客戶騷擾」政策，詳列9種被視為騷擾的行為，希望乘客對空中服務員給予應有的尊重。
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日航和全日空上月28日宣布制定《防止顧客騷擾政策》，目的為顧客提供安全舒適的服務，並保護員工可以在安心的環境下工作。當中「顧客騷擾」的定義包括「顧客或第三方（包括交易夥伴等）利用優越地位進行的『違反航空法及其他相關法規的行為』、以及『可能導致這些行為的行為』，或『要求員工進行無義務或超出社會常識合理範圍的應對行為』，從而損害員工的工作環境。」
全日空副總裁宮下良子表示，此政策旨在解決員工因缺乏明確標準而難以應對的客戶互動問題，並強化機組員、航空公司員工遭旅客動手動腳的應對態度。在新政策下，若乘客違反規則將會被勸止，若情況持續或會請客人離開，甚或報警求助，嚴重情況下有機會被罰款甚至坐牢。
兩大公司具體列出9種行為，包括「暴言」、「具威脅性的行為」、「暴行」、「偷拍」等行為，在明確列舉下，有助於機組員在現場更容易判斷是否存在顧客服務騷擾行為，以便於向上司或警察報告。
9大禁止行為
1. 言語騷擾
暴言、大聲、侮辱、話含歧視、誹謗中傷等當中被視為言語騷擾，例如大聲、言語粗暴說「你這個笨蛋」；性別歧視言論，如「你是某某（特定性別）的，居然敢這樣」或「叫男上司」；嘲笑職員外貌，作出否定能力的侮辱性言論。
2. 威脅性的言論
如「我要打你」、「我要殺了你」、「我要在社群媒體上擴散」或暗示反社會勢力等的言論。
3. 要求太多
要求超出規定的大額賠償金或升級等特殊待遇；作出不合了要求，例如「到我家道歉」或「跪地磕頭」；因不滿工作人員態度等不合理理由要求慰問金等金錢賠償。
4. 暴力行為
毆打員工、推擠身體、抓肩膀、拍打手、丟東西、潑飲品、揮舞雨傘等會讓員工感到危險的行為。
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5. 妨礙業務的行為
無正當理由長時間拘留員工，例如閑坐或長時間打電話；通過轉移話題、站出來、無情攻擊等方式長時間束縛員工；因重複同一投訴（在多個地點）、重複無理詢問而導致業務嚴重中斷。
6. 進入員工業務空間
擅自闖入或賴在辦公室或工作場所。
7. 欺騙員工的行為
使用與事實明顯不同的言行等，包括使用偽造的登機證、偽造年齡、姓名登機、重複預訂以獲得空位的情況;虛假聲明需要説明，迫使員工做出回應;關於託運行李損壞的虛假聲明，例如聲稱原來的損壞是由該航班造成的，與事實不符的言論。
8. 損害公司和員工信譽的行為
例如在網路上發表與事實相反的誹謗公司或員工的言論;記錄預訂中心、飛機上、機場等的回應狀態資料並將其發佈到網上;在網路上傳播或發佈不真實或包含誇大事實的虛假內容的內容。
9. 性騷擾（偷窺、猥褻行為/言論、跟蹤等）
偷拍、猥褻行為/言論、跟蹤等；因性行為或跟蹤而造成身體或精神痛苦的行為。
航空公司新定政策，正好反映出航空業重視員工權益，同時凸顯業界面臨的挑戰，期盼通過這些措施改善飛行體驗，營造更和諧的航空旅行環境。日本網民對航空公司此舉大多表示贊同，亦有網友認為應把偷圍裙行為列入在禁制內，同時也有網民人認為，應反思顧客何以出現這樣的行為。
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