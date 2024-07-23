港鐵停駛｜九巴8號及30X指定路段周日免費搭　城巴視乎需求增強服務

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港鐵觀塘綫太子至何文田站周日停駛，港鐵當日將與九巴合作，提供免費8號及30X號巴士線。

九巴表示，當日九巴路線8將全線向乘客提供免費服務，途經紅磡、黃埔、何文田、油麻地和佐敦，接載市民往返各區；路線30X則在路線上介乎油麻地至黃埔的指定巴士站可以免費乘搭，接載乘客來往黃埔、何文田、油麻地至旺角、太子、深水埗、荔枝角和荃灣一帶。

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當日兩條路線車頭及收費器均有告示提醒乘客相關免費巴士服務，乘客在路線8所有巴士站及路線30X的指定巴士站上車時，毋須拍卡或以任何方式繳付車資。路線8將延長服務時間，由早上5時半至凌晨1時，亦會加密班次至最密10分鐘一班；路線30X則會由早上6時至凌晨1時15分服務。

除上述路線外，九巴亦會加強1A、16、17、98C及213D路線服務。

城巴則表示，將密切留意20A、E21A、E21B、E23、E23A、795X號線的實時客量，亦將安排後備巴士於鄰近車廠候命，視乎需求隨時增強服務。

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