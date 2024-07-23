理大暴動｜涉參與理大外暴動兩男囚5年　官指沒有減刑因素

▲ 2019年理大「圍魏救趙」事件（陳靜儀攝）

2019年理大「圍魏救趙」事件中，27歲室內設計師及尼泊爾裔地盤工被指於彌敦道一帶參與暴動。兩人否認暴動罪，經審訊後被裁定罪成，今（23日）於區域法院各被判囚5年。法官判刑時指，27歲室內設計師事後聲稱有悔意實屬口惠而實不至，此外家人受困擾等均非減刑因素，又指兩名被告均經審訊後被定罪，本案並沒有減刑因素，兩人各判囚5年。

2名男被告潘曉東（27歲，室內設計師）及 PUN DHAN BAHADUR（39歲，地盤工，尼泊爾裔）早前經審訊後被裁定1項暴動罪成，事發於2019年11月18日。

法官判刑時引述求情指，潘的親友稱潘為善良溫和的年青人，又指案發至今至少相隔4年，潘飽受精神困擾。此外，PUN DHAN BAHADUR居於案發地點，當時他的衣着亦與一般暴動人士有異，反映並非有預謀參與暴動。

法官判刑時指，潘事後聲稱有悔意實屬口惠而實不至，此外家人受困擾等均非減刑因素，又指兩名被告均經審訊後被定罪，本案並沒有減刑因素，各判囚5年。

控方早前於開案陳詞指，2019年11月11日大批示威者進入理工大學，至11月18日晚上，大批示威者在彌敦道至加士居道一帶聚集，其後過千人在彌敦道近窩打老道交界堵路，示威者與警方對峙，更投擲至少251枚汽油彈等。潘被捕時穿白色T裇、黑色褲、黑口罩，並攜有黑手套；PUN DHAN BAHADUR穿灰色T恤及長褲、黑色拖鞋。

記者：梁錦麟