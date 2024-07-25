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貓奴必去！全港最大型「香港貓迷博覽會」強勢回歸   搜羅全球貓咪文創用品   多個貓迷打卡位

特約

發布時間： 19 小時前

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貓星人愈來愈受港人歡迎，不論養貓，還是收集貓精品都是不少男女老幼的喜好。喜歡貓的你，千萬別錯過由展覽集團主辦，全港歷來最大型公眾人士入場的「香港貓迷博覽會」2024！博覽將於8月2至4日（星期五至星期日）假香港會議展覽中心展覽廳3BCD舉行。今年增設一個展覽館，獲破紀錄200個展商、410展位參與，帶來一系列精彩活動和展區，包括：文創藝術區、貓奴知識講座、「十二『喵』生肖」及「吃貨貓」貓奴必到打卡區、CFA國際貓展及「喵」咪手作坊等，讓貓奴樂而忘返！

現場多個貓貓打卡位，貓奴萬勿錯過！

大量新款貓食、貓食品，供貓奴搶購，進貢主子。

投入貓文化盛會

到貓迷博覽，除了為主子買走貓食、寵物用品外，最重要是一起感受貓文化！香港本地插畫家文地貓將於8月3日下午2點半在主舞台舉辦新書發布會，與貓迷們一起成為更了解貓星人的貓奴。

文地貓《貓星人統治地球2》新書發布會，將於8月3日下午2時半至3時於大會舞台舉行。

多個愛護動物組織及專家將在「貓奴知識講座」分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病的預防和治療的專業知識，幫助貓奴們更好地照顧自己的愛貓。

貓奴知識講座，將分享寵物物理治療、貓貓行為研究、骨骼疾病的預防和治療的專業知識。講座主題包括「寵物常見危疾及治療方法」、「喵喵護理101」、「愛咬人貓咪是如何煉成的」等。

「貓奴必到打卡區」設有巨型「吃貨貓」及首次展出「十二『喵』生肖」，展覽集團繼去年再度與香港著名藝術家LeonLollipop合作，以貓貓的視角重新詮釋中國傳統的十二生肖，創作出十二個卡通公仔，海報中的托腮貓與龍龍公仔互動，展現貓貓玩弄生肖公仔的趣味場景。

Mono Care與日本東京谷中街區的招財貓聖地「開運谷中堂」合作，於博覽會期間帶來4,000隻招財貓與大家見面！

另外，Mono Care藉住10週年之際聯同「狗餅物語」，與日本東京谷中街區的招財貓聖地──「開運谷中堂」合作，博覽期間將會有4,000隻招財貓與大家見面，成為貓迷必到的打卡熱點。

由香港黑貓會承辦的「CFA夏日冠軍貓展」兩日合共10環賽事，參賽貓隻會經10位來自世界各地的評判，包括西班牙、芬蘭、美國等國家，並按美國CFA比賽規例獨立評選。與此同時，大會還將舉辦「CFA貓隻品種巡禮」，帶來20個品種超過100隻貓貓讓觀眾近距離接觸，增進對貓隻特點的了解，提高對貓隻品種保育的認識。

「CFA貓隻品種巡禮」為大家帶來20個品種，超過100隻貓咪，增進大眾對貓隻的了解，提高對貓隻品種保育的認識。

「CFA貓隻品種巡禮」為大家帶來20個品種，超過100隻貓咪，增進大眾對貓隻的了解，提高對貓隻品種保育的認識。

搜羅環球貓咪文創精品

貓咪的文創精品是不少的貓迷最愛，今次博覽就有多個展位售賣各地的貓系精品。以貓版重新詮釋世界名畫的日本藝術家山本修「貓・美術館」（展位編號：TA12）首次來港參展，致力於提供一個全新的世界觀，以趣味的手法帶領大家認識「貓界」，透過橫跨東西洋藝術史的藝術瑰寶，全面「喵化你的視界」！

本地插畫品牌「毛毛聊」（展位編號：Z11,12）將可愛和正能量注入生活，現場更有多款將插畫巧妙地融入的精品和日用品及兩個150cm高的貓貓打卡立牌；「Pop2make」（展位編號：R20）推出貓貓造型全手工真皮招財貓鎖匙包、貓貓扣針及貓貓証件套；「CatrabbitSky貓兔子的天空」（展位編號：M66） 以中國水墨畫風格繪畫流浪貓並製作成明信片及環保袋，希望推廣領養不棄養的理念。

「Pop2make」（展位編號：R20）左上；「貓・美術館」（展位編號：TA12）右上；「CatrabbitSky貓兔子的天空」（展位編號：M66）左下；「毛毛聊」（展位編號：Z11,12）右下。

讓主子登上大舞台 

各位寵主更可提供的貓貓相片，讓牠們的「靚相」登上「貓貓大銀幕」的舞台大銀幕，一起與巨大化的貓咪在大銀幕前打卡留念。喜歡製作手作的主人，更可以參加一連三日的「喵」咪手作坊，親手製作可愛貓貓手工作品帶回家，藉此增添家中「貓」氣。

消費贏亞洲雙人來回機票

顧客憑單一發票以Mastercard®卡於展覽會場內指定攤位簽賬消費每$250，均可獲一次抽獎機會，有機會獲得日本、韓國及中國台灣地區雙人來回機票、平安貓包公仔等大批豐富禮品。另外，入場人士讚好「香港貓迷博覽會」Facebook及追蹤Instagram，便可獲得托腮貓同款貓煲呔乙條，數量有限，送完即止。

香港貓迷博覽會2024
日期：2024年8月2日至4日（星期五至日）
時間：8月2至3日，中午12時至晚上9時；8月4日，中午12時至晚上8時
地點：灣仔博覽道1號香港會議展覽中心展覽廳3BCD
網址：https://bit.ly/3zMAQ2x

（特約）

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