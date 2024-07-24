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靚媽精明眼｜《LDK》測試18款防曬霜最平$30　冠軍平靚正成分溫和+防曬力強

休閒消費

撰文： 沈佩珊

發布時間： 26 分鐘前

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熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

日本雜誌《LDK》測試18款防曬霜最平$30，冠軍平靚正、成分溫和、防曬力強。

【防曬/】本港天氣持續酷熱，父母帶孩子到戶外玩，記得做好防曬措施。小朋友的皮膚幼嫩，要使用較溫和的防曬產品，但市面上的選擇琳琅滿目，如何挑選一支適合大人、小朋友使用、不傷皮膚的防曬霜？日本雜誌《LDK》最近測試18款防曬霜，比較防曬力、成分、使用感、易卸除度，找出最強之選！

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防曬產品｜日本雜誌《LDK》實測防曬霜

防曬霜的SPF指數，顯示產品防禦紫外線B（UVB）的能力。《LDK》指出，SPF指數愈高，可延緩皮膚曬紅曬傷的時間愈長，但同時對皮膚的負擔亦愈大，因此購買防曬產品時應按需求選擇。

《LDK》搜羅18款SPF指數30左右的防曬霜，逐一進行以下各項測試，根據評分整理出排名，：

防曬力：在UV標籤上塗抹防曬霜，並放置在人造太陽光下照射，觀察UV標籤顔色的變化，判斷防曬霜能否有效阻擋紫外線。

成分：由專家評估阻擋紫外線的有效成分，包括「紫外線吸收劑」和「紫外線散射劑」，並檢視是否含有保濕或刺激皮膚的成分。

使用感：測試人員實際使用產品，並針對泛白情況、黏膩感、易鋪展度、容器設計等方面評分。

易卸除度：將防曬霜塗抹在人造皮革上，測試能否使輕易用沐浴露清洗乾淨。

《LDK》綜合各項測試的結果及評分，整理出18款防曬霜的推薦排名，點擊下圖查看名單：

點擊圖片放大
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防曬產品｜18款防曬霜測試結果

在本次測試中，Curél的「潤浸保濕防曬乳」被選為「Best Buy」最推薦的產品。《LDK》指出，這款防曬霜具防曬效果出色，可阻擋98.6%的紫外線，且含有神經醯胺等保濕成分，只需使用沐浴露即可去除，對皮膚的負擔較小。

《LDK》又提到，Alobaby的「防水防曬乳」成分優秀，防曬力強，加上能輕易清洗乾淨，適合全家使用。

另外，亦有不少1,000日圓以下的產品，例如第5名的「Pigeon UV Baby Milk Waterproof」，售價僅534日圓起，折合約港幣$27元，亦是測試中最便宜的產品。

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