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對抗濕疹｜夏天出汗多濕疹大爆發　皮膚科醫生教3招改善免用類固醇

兒童健康

撰文： 沈佩珊

發布時間： 25 分鐘前

最後更新： 23 分鐘前

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夏天出汗多濕疹大爆發，皮膚科醫生教3招改善免用類固醇。

【濕疹/異位性皮膚炎/皮膚病/夏天/皮膚科醫生/陳厚毅醫生】濕疹是本港常見的都市病，亦是小朋友最普遍的皮膚問題。不好人以為濕疹較易在秋冬乾燥天氣發作，但其實夏天炎熱潮濕，人體經常出汗，濕疹隨時大爆發。TOPick請來皮膚科專科醫生陳厚毅，拆解濕疹成因，並分享3招改善舒緩貼士。

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陳醫生指出，濕疹好發於臉部、手臂、手肘、腋下、足關節等位置。很多人都知道秋冬天氣乾燥，容易誘發濕疹，但原來汗水是濕疹的刺激物之一，同樣會導致情況惡化。

想改善夏天濕疹問題，陳醫生分享以下3招：

1. 穿通爽衣物

濕疹患者在夏天應穿著通爽、透氣的衣物，以免皮膚長期處於悶熱的狀態，否則會加劇濕疹問題。

2. 出汗後要用毛巾印乾

夏天天氣酷熱，一離開冷氣環境，或到戶外遊玩、做運動，便容易大汗淋漓。陳醫生提醒，出汗後應立即用毛巾印乾，以免汗水長時間黏附皮膚上，導致濕疹惡化。

3. 使用清爽、保濕力強的潤膚膏

陳醫生強調，濕疹患者無論在冬天還是夏天，都應注重皮膚保濕，「很多人以為夏天不用塗抹潤膚膏，其實大錯特錯」。他建議患者避免在夏天塗抹大量濃稠的潤膚膏，而是改為使用較清爽的產品，「有醫學研究顯示，塗抹適當的潤膚膏，效果等於輕度的類固醇」。

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