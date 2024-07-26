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全城狂熱 運動前後要注意！ 教你2招避免肌肉酸痛/不適/受傷

特約

發布時間： 18 小時前

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熱門 巴黎奧運 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

正在巴黎舉行的運動盛事，吸引大眾追看各項精彩的賽事，更掀起全城運動熱潮，連帶運動「新手」亦受感染變身成運動愛好者。不過，無論是運動新手或常做運動人士，難免都會遇到肌肉酸痛甚至受傷的情況。好讓大家能透過運動強健體魄，又能盡情享受當中的樂趣，以下立即幫大家拆解運動前後所需注意事項，再介紹運動界別都自用推薦的止痛舒緩「法寶」！

必備2招：運動前熱身、運動後舒緩鎮靜

若要避開運動帶來反效果，換來肌肉痛及受傷，大家緊記2招：運動前熱身、運動後舒緩鎮靜。運動前熱身能令肌肉溫度上升、增加心率，促進血液循環，從而加強肌肉的力量、柔軟度及靈活性，不單可提高運動表現，更可降低受傷風險。如果運動量突然增多，運動後容易感到肌肉酸痛，所以運動後放鬆肌肉相當重要，可排走代謝廢物，減低肌肉疲勞及酸痛，有助回復狀態。

熱身鎮靜「法寶」溫感行氣活血 涼感放鬆肌肉

運動前後除了拉筋和按摩，讓身體調整狀態，達至熱身(warm up)和鎮靜(cool down)效果，可以搭配一些「法寶」來幫助身體在運動中發揮最佳狀態，例如金門強效一條根的「滲透鎮痛露」及「滾珠鎮痛膏」，兩款產品一溫一涼，配合運動前後使用，絕對非常適合！

「金門強效一條根滲透鎮痛露」透過獨有的HotFluxTM溫和暖感，有助促進血管循環，行氣活血，不但有效舒緩肌腱關節酸痛、繃緊等症狀；如在運動前使用，更有效幫助肌肉熱身，提升運動效能，減低受傷機會。

其彎彎樽頭設計，方便使用於身體一些不易觸及的部位，如背脊、肩頸、後腰等。液體配方，即時滲透，無色無味，不怕皮膚留有味道引起尷尬。無酒精成分，無灼熱刺痛感。樽身小巧輕盈，方便隨身攜帶隨時使用。

而涼感配方的「金門強效一條根滾珠鎮痛膏」，不但能促進靜脈及淋巴循環、減退肌肉腫脹，也能在運動後即時起到鎮靜作用，放鬆肌肉，舒緩肌鍵關節疲勞，或扭傷、拉傷造成的痛楚。

其特製的五顆滾珠按摩頭設計，讓你輕鬆自助按摩，逹致深層舒緩及護理體驗。用後涼爽舒適，絕無黏笠感，透過滾珠頭按摩能深層導入，快速吸收，而且通過皮膚測試，溫和低敏安全。

金門強效一條根 天然草本安心長期使用

如想更長效地舒緩運動後的疼痛不適，亦可以選擇金門強效一條根的止痛貼，止痛貼系列同樣分別有一溫一涼兩款選擇。溫感的薑黃一條根精油貼布，有助擊退慢性舊患如疲勞、酸軟、繃緊等，而涼感的一條根精油貼布，有舒緩扭傷、拉傷等急性創傷的作用。兩款止痛貼均能長效滲透患處8小時，而且質地柔軟、彈性佳不易脫落。

市面有不少聲稱有效舒緩肌肉痛的外用產品，消費者選擇時要多留意產品成分、成效、有否副作用等。金門強效一條根全系列產品均採用天然草本配方，包括一條根精華萃取及多種草本精油，配方溫和，不含西藥成分，無副作用，可安心使用，而且成效顯著，有舒緩肌肉疼痛及抗炎*作用。

星級用家張繼聰推薦 運動界口碑之選！

金門強效一條根全系列產品除了獲身為健身達人的張繼聰大推，亦受一眾運動界用家熱捧！前香港羽毛球運動員潘樂恩及私人健身教練Tom Ng都是長期用家，兩人同樣每日面對極高運動量，金門強效一條根產品大大幫助了他們舒緩日常肌肉疲勞酸痛等問題。

潘樂恩表示用過許多不同的止痛舒緩產品，大讚金門強效一條根產品，非藥性夠溫和，但同時高效能！

Tom表示對於舒緩酸痛、疲勞很有效！他不只自用，還推介給身邊的朋友和學生。

萬寧限時激抵必買，全系列買2件7折^
優惠期：7月26日至8月8日 

• 金門強效一條根滲透鎮痛露（80毫升）
折後平均 $55.93/件（標準價：$79.9/件）

• 金門強效一條根滾珠鎮痛膏（100毫升）
折後平均 $103.6/件（標準價：$148/件）

• 金門強效一條根精油貼布 （10片）、金門強效薑黃一條根精油貼布（10片）
折後平均 $83.93/件（標準價：$119.9/件）

銷售點︰全線萬寧門市及萬寧網店
萬寧網店：https://bit.ly/3Qbtme1 
更多產品資訊：www.pain-killer.com.hk 

^優惠期只限7月26日至8月8日。適用於萬寧門市或官網。每發票計，須買上述指定件數方享折扣優惠，數量有限，售完即止。最終價格由零售商決定。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。 

*Journal of Ethnopharmacology Volume 113, Issue 1 (15 Aug 2007, Pages 142-148)

（特約）

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