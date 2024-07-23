多啦A夢｜日本聲優小原乃梨子逝世享年88歲　聲演野比大雄長達26年

▲ 聲演《多啦A夢》日語版野比大雄的著名聲優小原乃梨子逝世，享年88歲。

伴隨很多人成長動畫片《多啦A夢》（舊稱《叮噹》）內聲演野比大雄的日本聲優小原乃梨子於本月12日逝世，享年88歲，她所屬經理人公司在今日（7月23日）證實此不幸消息。

據官方表示：「我們的演員小原乃梨子（本名戶部法子）接受治療，但藥石無靈，於令和6年7月12日逝世，享年88歲。」當中並指依家屬意願喪禮僅讓親屬參加。

小原乃梨子在1979年4月至2005年3月為日本原版《多啦A夢》的野比大雄配音，長達26年之久，除大雄外，她並曾聲演《小雙俠》多龍芝、《高立的未來世界》高立、《飄零燕》彼得、《超時空要塞》黑珍珠（港譯）、《V型電磁俠》剛日吉等經典角色。

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