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音樂大師丨65歲莫華倫歐遊出海瞌眼瞓　遭嫩妻王冰冰拍片「公審」

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 43 分鐘前

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莫華倫夫婦往意大利慶祝結婚周年！

內地著名男高音莫華倫去年7月再婚，迎娶「新十大女高音之一」的王冰冰，妻子相較莫華倫年輕28載，年齡差未有影響兩人恩愛度，王冰冰不時於社交網放閃！

本月15日為莫華倫結婚一周年，她夥同太太王冰冰到意大利慶祝結婚周年，王冰冰於小紅書分享多張照片，見二人於羅馬鬥獸前拍照，莫華倫更向太太送上一支紅玫瑰，甜蜜爆燈。

音樂大師丨王冰冰晒出海照迫爆上位吸睛　莫華倫娶嫩妻成功回春似30歲

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莫華倫體力唔及嫩妻？

其後夫婦二人驅車前往克羅地亞，更坐船出海玩，穿上露肩短裙的王冰冰大晒S型身段，見她於船上落力打卡，不過冰冰發文道：「我們一起出海，他竟然……」。

原本陪太太出海的莫華倫未知是否太累，既然在旁瞌眼瞓，冰冰更拍下片段，最後見莫華倫躺於船上兼用毛巾掩面，看來他不及嫩妻般充滿活力。

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女高音嫩妻猛料非常

莫華倫這位嫩妻背景超猛，她於2008年以優異成績，取得上海音樂學院聲樂系唯一的保送碩士生名額，亦是第一位從米蘭威爾第音樂學院碩士畢業的內地音樂家，同時為世界傑出華人藝術家大獎的最年輕獲獎者。

莫華倫跟王冰冰去年7月於意大利科莫湖舉行婚禮，其後二人到歐洲度蜜月，從王冰冰分享的合照所見，莫華倫攬實愛妻兼親吻其面頰，甜蜜指數爆晒燈。

【夢幻婚禮】莫華倫秘密離婚後意大利再婚　第二任太太王冰冰為傑出華人+十大女高音

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