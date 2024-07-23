巴黎奧運｜巴黎奧運周五塞納河揭幕 即看焦點賽程為港隊打氣
撰文： 梁薾心
發布時間： 29 分鐘前
最後更新： 8 分鐘前
巴黎奧運周五（26日）揭幕，各支參賽隊伍陸續抵達法國。港隊今屆共派出16男19女，共35名運動員角逐13個運動項目，過半數是首次出戰奧運。港協暨奧委會將在賽事期間，於不同平台向公眾發放港隊的最新消息及賽果，並已開設巴黎奧運專頁，鼓勵市民㇐同支持香港運動員。文化體育及旅遊局局長楊潤雄周四（25日）凌晨亦會啓程前往法國巴黎，去奧運選手村與中國香港代表團見面，並觀看多場香港運動員參賽的比賽。
江旻憓爭突破八強 張家朗力求衛冕
女子重劍「世界一姐」江旻憓將於開幕禮翌日，即7月27日率先登場，出戰女子重劍個人賽，爭取突破上屆八強的成績，甚至取得港隊今屆首面獎牌。衝金戰將在香港時間7月28日凌晨3時半舉行。
在東京奧運男子花劍個人項目奪金的「劍神」張家朗，則將於7月29日出戰男子花劍個人賽，迎戰意大利的馬連尼（Tommaso Marini）、埃及的咸沙（Mohamed Hamza）及主場上陣的拿霍特（Enzo Lefort）等，爭取成為首位兩奪金牌的港將。
何詩蓓集中火力鬥100及200米自
港隊泳隊最少取得9張入場券，其中在東京奧運取得兩面銀牌的香港「女飛魚」何詩蓓，今屆手執5項個人賽資格，但料集中只參加100米及200米自由泳。200自的分組預賽及準決賽於7月28日上演，7月29日則舉行決賽。100自的分組預賽及準決賽於7月30日上演，7月31日則舉行決賽。
「鄧謝配」奧運最後探戈
羽毛球方面，混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪上屆奧運殺入四強，雖然最終不敵中國的鄭思維和黃雅琼，但連場拚搏仍贏盡掌聲。他們今屆亦順利取得席位，並會於7月27日亮相，若再次勇闖四強將在8月1日爭入決賽。
港隊三名女將李皓晴、杜凱琹及蘇慧音上屆在東京取得乒乓球港隊史上第二面獎牌，今屆再取得奧運資格，但蘇慧音近年受傷患困擾，席位或由世錦賽表現可人的朱成竹取代，陣容值得期待。
港九新界逾30商場直播賽事
為了帶領全城集氣齊撐港隊，恒基地產旗下將軍澳新都城中心及馬鞍山新港城中心，將舉辦焦點賽事直播狂歡派對，其中新都城中心3期L1天幕廣場更為活動特設逾300吋巨型電視屏幕。兩大商場亦分別準備了獨家限量打氣道具包，包括大小手幅、頭箍、圓扇等，讓市民為本港運動員吶喊助威，祝願港隊旗開得勝。
港鐵旗下9大商場亦會直播重點賽事，包括ELEMENTS圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城及綠楊坊。新地旗下12大商場更會在直播奧運賽事期間，免費派發共2,024支運動飲品，市民於指定日期穿上運動衫到指定商場觀看直播或消費，即有機會領取。
信和集團旗下4大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場，同樣會在巴黎奧運期間，透過高清大電視直播賽事，且舉辦多場打氣大會。而華懋集團旗下8大商場荃灣如心廣場、荃灣 D·PARK 愉景新城、將軍澳翩滙坊、元朗順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場、沙田希爾頓中心、巴黎倫敦紐約戲院購物中心及中環街市，不但直播賽事，市民更有機會與奧運和殘奧選手會面。
另外，由7月26日起，收看香港電台特別開設的電視頻道 「港台電視36」，亦可24小時安坐家中觀奧運會及殘奧會賽事。
港隊奧運焦點賽程：
|日期#
|時間#
|活動
|運動員
|7月27日
|10:00
|女子重劍個人賽64強
|江旻憓
|10:50
|女子重劍個人賽32強
|江旻憓*
|14:00
|羽毛球混合雙打小組賽-C組 (中國香港 對 中華台北)
|謝影雪、鄧俊文
|14:10
|女子重劍個人賽16強
|江旻憓*
|15:50
|女子重劍個人賽8強
|19:00
|女子重劍個人賽準決賽
|20:40
|女子重劍個人賽銅牌賽
|21:30
|女子重劍個人賽金牌賽
|7月28日
|11:00
|女子200米自由泳分組預賽
|何詩蓓
|21:50
|女子200米自由泳準決賽
|何詩蓓*
|7月29日
|09:25
|男子花劍個人賽64強
|張家朗
|12:05
|男子花劍個人賽32強
|張家朗*
|14:55
|男子花劍個人賽16強
|16:20
|男子花劍個人賽8強
|19:50
|男子花劍個人賽準決賽
|21:15
|男子花劍個人賽銅牌賽
|21:41
|女子200米自由泳決賽
|何詩蓓*
|22:10
|男子花劍個人賽金牌賽
|張家朗*
|7月30日
|11:00
|女子100米自由泳分組預賽
|何詩蓓*
|21:25
|女子100米自由泳準決賽
|7月31日
|19:30
|羽毛球混合雙打8強
|謝影雪、鄧俊文*
|20:30
|女子100米自由泳決賽
|何詩蓓*
|8月1日
|18:30
|羽毛球混合雙打準決賽
|謝影雪、鄧俊文*
|8月2日
|15:00
|羽毛球混合雙打決賽
註：#巴黎當地日期和時間；*若成功晉級
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