巴黎奧運｜巴黎奧運周五塞納河揭幕　即看焦點賽程為港隊打氣

▲ 巴黎奧運周五揭幕。（巴黎奧運官網圖片）

巴黎奧運周五（26日）揭幕，各支參賽隊伍陸續抵達法國。港隊今屆共派出16男19女，共35名運動員角逐13個運動項目，過半數是首次出戰奧運。港協暨奧委會將在賽事期間，於不同平台向公眾發放港隊的最新消息及賽果，並已開設巴黎奧運專頁，鼓勵市民㇐同支持香港運動員。文化體育及旅遊局局長楊潤雄周四（25日）凌晨亦會啓程前往法國巴黎，去奧運選手村與中國香港代表團見面，並觀看多場香港運動員參賽的比賽。

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江旻憓爭突破八強 張家朗力求衛冕

女子重劍「世界一姐」江旻憓將於開幕禮翌日，即7月27日率先登場，出戰女子重劍個人賽，爭取突破上屆八強的成績，甚至取得港隊今屆首面獎牌。衝金戰將在香港時間7月28日凌晨3時半舉行。

在東京奧運男子花劍個人項目奪金的「劍神」張家朗，則將於7月29日出戰男子花劍個人賽，迎戰意大利的馬連尼（Tommaso Marini）、埃及的咸沙（Mohamed Hamza）及主場上陣的拿霍特（Enzo Lefort）等，爭取成為首位兩奪金牌的港將。

何詩蓓集中火力鬥100及200米自

港隊泳隊最少取得9張入場券，其中在東京奧運取得兩面銀牌的香港「女飛魚」何詩蓓，今屆手執5項個人賽資格，但料集中只參加100米及200米自由泳。200自的分組預賽及準決賽於7月28日上演，7月29日則舉行決賽。100自的分組預賽及準決賽於7月30日上演，7月31日則舉行決賽。

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「鄧謝配」奧運最後探戈

羽毛球方面，混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪上屆奧運殺入四強，雖然最終不敵中國的鄭思維和黃雅琼，但連場拚搏仍贏盡掌聲。他們今屆亦順利取得席位，並會於7月27日亮相，若再次勇闖四強將在8月1日爭入決賽。

港隊三名女將李皓晴、杜凱琹及蘇慧音上屆在東京取得乒乓球港隊史上第二面獎牌，今屆再取得奧運資格，但蘇慧音近年受傷患困擾，席位或由世錦賽表現可人的朱成竹取代，陣容值得期待。

港九新界逾30​​​​​​商場直播賽事

為了帶領全城集氣齊撐港隊，恒基地產旗下將軍澳新都城中心及馬鞍山新港城中心，將舉辦焦點賽事直播狂歡派對，其中新都城中心3期L1天幕廣場更為活動特設逾300吋巨型電視屏幕。兩大商場亦分別準備了獨家限量打氣道具包，包括大小手幅、頭箍、圓扇等，讓市民為本港運動員吶喊助威，祝願港隊旗開得勝。

港鐵旗下9大商場亦會直播重點賽事，包括ELEMENTS圓方、德福廣場、青衣城、PopCorn、The LOHAS康城、圍方、THE SOUTHSIDE、杏花新城及綠楊坊。新地旗下12大商場更會在直播奧運賽事期間，免費派發共2,024支運動飲品，市民於指定日期穿上運動衫到指定商場觀看直播或消費，即有機會領取。

信和集團旗下4大商場屯門市廣場、奧海城、荃新天地及朗壹廣場，同樣會在巴黎奧運期間，透過高清大電視直播賽事，且舉辦多場打氣大會。而華懋集團旗下8大商場荃灣如心廣場、荃灣 D·PARK 愉景新城、將軍澳翩滙坊、元朗順福糧倉、粉嶺名都商場、上水名都商場、沙田希爾頓中心、巴黎倫敦紐約戲院購物中心及中環街市，不但直播賽事，市民更有機會與奧運和殘奧選手會面。

另外，由7月26日起，收看香港電台特別開設的電視頻道 「港台電視36」，亦可24小時安坐家中觀奧運會及殘奧會賽事。

港隊奧運焦點賽程：

日期# 時間# 活動 運動員 7月27日 10:00 女子重劍個人賽64強 江旻憓 10:50 女子重劍個人賽32強 江旻憓* 14:00 羽毛球混合雙打小組賽-C組 (中國香港 對 中華台北) 謝影雪、鄧俊文 14:10 女子重劍個人賽16強 江旻憓* 15:50 女子重劍個人賽8強 19:00 女子重劍個人賽準決賽 20:40 女子重劍個人賽銅牌賽 21:30 女子重劍個人賽金牌賽 7月28日 11:00 女子200米自由泳分組預賽 何詩蓓 21:50 女子200米自由泳準決賽 何詩蓓* 7月29日 09:25 男子花劍個人賽64強 張家朗 12:05 男子花劍個人賽32強 張家朗* 14:55 男子花劍個人賽16強 16:20 男子花劍個人賽8強 19:50 男子花劍個人賽準決賽 21:15 男子花劍個人賽銅牌賽 21:41 女子200米自由泳決賽 何詩蓓* 22:10 男子花劍個人賽金牌賽 張家朗* 7月30日 11:00 女子100米自由泳分組預賽 何詩蓓* 21:25 女子100米自由泳準決賽 7月31日 19:30 羽毛球混合雙打8強 謝影雪、鄧俊文* 20:30 女子100米自由泳決賽 何詩蓓* 8月1日 18:30 羽毛球混合雙打準決賽 謝影雪、鄧俊文* 8月2日 15:00 羽毛球混合雙打決賽

註：#巴黎當地日期和時間；*若成功晉級

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