東張西望何伯丨「新何太」否認接房署收樓信　何伯前臂瘀傷腫如網球

▲ 何伯前臂有瘀傷，暫未知受傷原因。

【何伯/何太/新何太/東張西望】因為上《東張西望》成名的何伯及「新何太」近期不如最初上電視般恩愛，「新何太」曾在直播時表示有意離婚改嫁到美國，令何伯聽後心情激動流淚。

此外，「新何太」也不如最初上電視般說話陰聲細氣，近期她在直播時多次大罵何伯，更埋怨丈夫令她的網上社交帳戶被扣分等。

東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因 何伯突然離開公屋單位過夜

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東張西望何伯丨何伯前臂有瘀傷

在內地及香港兩邊生活的何伯夫婦近日回港，在昨日（7月22日）有網民上載在屯門公屋的短片，拍到「新何太」在大廈大堂怒罵保安。

事後，有網民猜「新何太」如此激動是因為收到房署的收樓信，不她在抖音粉絲群留言解釋原因，稱：「係我樓上滴水屈係我，樓上滴水已經兩年多了，我一直都沒去投訴佢，我仔仔前天洗的衣服，前夜晚咁啱下大雨才可能出現滴水，我家只是一次都被壞人投訴了。」

另外，有網民拍到她何伯及「新何太」在日間外出，不過網民在巴士上影到何伯的右前臂有明顯瘀傷，而且腫如網球般，暫未知他因何受傷，不過年紀大復原慢，傷勢令人憂心。

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