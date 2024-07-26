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減肥大作戰｜20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥　靠2招9個月激減88磅變型男

保健美顏

撰文： 羅嘉欣

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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20歲大學生暴飲暴食至231磅決心減肥，靠2招9個月激減88磅變型男。

【減肥／運動／暴食／瘦身／馬拉松】只要有恆心！內地一名20歲男大學生自幼偏肥，大學一年級於校內住宿後，更加開始暴飲暴食，令體重急增到231磅，身體亦隨之出現多種健康問題，最終下定決心減肥。他憑著2大關鍵，最終在短短9個月內搣甩88磅肥肉，外表及體型都出現極大變化、如同整容一般，回家時連家人及鄰居都認不出來。如今愛上做運動的他，已成為一名馬拉松愛好者，笑言望著不斷進步的跑步成績，為他帶來極大成就感。

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綜合內媒報道及《極目新聞》報道，浙江麗水00後大學生柳浩昱，自小學開始，體重一直就較其他同學重，雖然一直想減肥，卻每次都以失敗告終。直到入讀大學一年級時，身高1米7、體重約143.3磅的他，因學習壓力大減，飲食亦隨之變得更加肆無忌憚，經常「吃了睡醒了吃」，體重因此急升至231磅。

平日缺乏運動，加上體重爆增，柳浩昱每次小跑都感到不適，身體亦開始出現血壓偏高等問題，連心儀的女生亦明言嫌棄他的體重，因此在大學寒假期間，他在家人鼓勵下開始決心減肥。

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憑2關鍵9月內極速瘦身

由去年2月、大二新學期開始後，柳浩昱因學校的校園跑活動開始接觸到跑步，開始制定運動計劃，每天至少跑2公里，跑完後再快走數公里才停下。他坦言初時每次跑完都感到疲憊不堪，不過隨著時間累積，漸漸開始習慣，之後便再加人200下跳繩，約3個月後他的體能已可跳最多2,000至3,000下。除此之外，柳浩昱認為飲食方面更為重要，因此在食譜上下足功夫：

我沒有刻意節食，但每餐都做到少油和低熱量，米飯盡量少吃。

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相關內容：減肥大作戰｜網民票選10大有效減肥法 168斷食法只排第6：第1位人人都做到

激減143磅後變化極大：父母都沒有認出來

短短3個月他的體重已回落到187磅，9個月後便成功減到理想體重143磅，除了感受到健康出現改善外，柳浩昱外表及體型亦有驚人變化。

瘦身成功後，他笑言爸爸某日到校接他回家時，走到眼前都沒有認出他，到家時鄰居見到他亦不敢相認：「外表變化太大了。」眼見兒子減肥成功，柳浩昱家人雖然感到開心，但亦擔心他身體無法承受，如今每日勸他不要再減肥，強調「身體健康最重要」。

除了運動及減肥食譜外，柳浩昱認為減肥關鍵更在於多喝水及保持充足的睡眠，另外內心亦信念非當重要：

減肥並不是一蹴而就的，一旦你決定減肥，就意味著今後都要一直保持良好的生活習慣，即使減到健康的體重後也要保持，不然很容易功虧一簣。

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極速減肥6大要訣

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如今已瘦身成功的柳浩昱坦言，當初跑步是為了減肥，但過程中卻發現自己愛上跑步，因此每日都會想跑，令減肥過程增添了不少快樂，每次跑步後都感到非常舒暢，不停進步的跑步成績，亦為他帶來極大的成就感。

去年9月時，他自己在操場路了21公里，完成了「半程馬拉松」，之後開始參加馬拉松比賽，至今已參加過4場賽事，成績亦越來越進步，今年希望可以在半程馬拉松中跑到理想時間，然後嘗試跑一次全程馬拉松。

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