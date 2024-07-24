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親子旅遊｜落機後1隻顏色行李箱等最耐？　航空公司揭託運真相【附4招減等候時間】

休閒消費

撰文： 王明芳

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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網上瘋傳影片落機後1隻顏色行李箱要等最耐！航空公司揭託運真相。

【旅行/旅遊/親子遊/行李箱/搭飛機/機場/寄艙行李】旅行到埗後，不少人都希望第一時間拿到行李，盡快出發展開行程。近日網上流傳一條影片，指1種顔色的行李箱寄艙後會最遲抵達機場，導致旅客需等候較長時間才能取回行李。這個說法引起不少網民討論，到底背後原因是甚麼？

網上瘋傳紅色行李箱優先託運

近日Tik Tok流傳一條「你知道航空公司會將紅色行李箱優先託運嗎？」為題的影片，影片中解釋，職員會將紅色行李箱放到飛機最入的位置，而顏色較深的則會放在最出面，當中原因是紅色在黑暗的貨艙中較為清晰可見，地勤人員卸貨時便會注意到紅色行李箱，減低遺漏的可能性之餘，也可以提高行李處理的效率，確保乘客行李能夠及時送達。

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航空公司直指「無稽之談」

不過，荷蘭皇家航空（KLM Royal Dutch Airlines）卻否定該說法，更指是「無稽之談」，荷航發言人隨後解釋，地勤人員沒有足夠時間和空間來對行李箱的顏色進行分類。

同場加映：親子旅遊收納小法寶

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另外，不少人認為該說法存有爭議性，有網民則試圖拆解行李託運的次序，他表示完全找不到優先託運紅色行李箱的證據。以下是他資料搜集後，得出的行李託運次序，讓大家參考！

1.直運行李會先裝載
2.轉機行李會在第二批次載到飛機上
3.最後裝載的行李通常是易碎品和手提袋

地勤教4招縮短等候行李時間

嫌機場等行李太慢？英媒《布里斯托爾郵報》(Bristol Post）報道，旅客若想縮短在機場等待托運行李的時間，可參考以下4個技巧，以便盡早開始旅遊行程：

親子旅遊｜嫌機場等行李太慢？　地勤教4招縮短等候時間：行李貼1物超有用

1. 最好遲Check-in

根據旅遊網站「Escape.com」表示，一般越遲辦登機手續，行李就會越晚登機寄艙，放置的位置正好靠近機艙門，代表下機後，行李會越早被拿下來。

2. 額外支付行李手續費

部分航空公司有提供優先處理行李的服務，亦有航空公司會收取費用才提供服務，乘客可視乎個人需要決定。

3. 搭乘商務艙

乘搭商務艙或經常飛行的旅客，有機會可使用特殊的行李傳送帶。

4. 行李箱外貼上「易碎」標籤

根據news.com網站指出，在行李箱上貼上「易碎」標籤，會影響行李的處理和裝載到飛機上的方式，有助減少等待行李的時間。

《每日快報》（the Express）亦提到，貼有易碎標籤的行李，通常是最後被裝載到飛機上，換言之，下機時會率先被卸下。

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