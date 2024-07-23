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親子好去處丨2米高Snoopy空降The ONE　粉絲玩遊戲換領夾公仔機

親子好去處

發布時間： 1 小時前

最後更新： 1 小時前

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2米高的「Chill歎」Snoopy 和慵懶造型Olaf

由即日起至9月1日，美國《花生漫畫PEANUTS》一眾人氣角色組團空降《The ONE x 山下菓子 PEANUTS多巴胺夏日》。圈粉無數的 Snoopy 破天荒把兄弟 Olaf 帶來香港擔正做主角，讓日本以外亞洲首次曝光逾2米高的Olaf與度假風Snoopy，跟粉絲零接觸。

同場並有5大繽紛海邊打卡及玩樂空間，更可走進『The ONE x 山下菓子 SNOOPY 夏日限定士多 』3大食、買、玩 Chill 歎區域，200款限定精品當中，多達50款是全新於香港獨家發售之限定款式。另外還有一系列的Snoopy甜品，粉絲必去。

逾2米高的「Chill歎」Snoopy 和慵懶造型Olaf， Chill Relax 慵懶夏日度假Look，忍不住想瘋狂集郵；同場的療癒毛公仔打卡牆擺放多隻 Olaf玩伴，而「Snoopy日光浴區」則有 Snoopy 在太陽傘下等你齊齊躺平享受陽光之吻。

最後粉絲們不可錯過「Snoopy玩樂世界」，有近10個不同系列的 Snoopy 日本進口扭蛋齊集「Chill 級扭蛋機」，有機會即場於「俏皮Snoopy夾公仔機」夾走多款Snoopy & Friends期間限量豐富禮品！

The ONE Club會員更可參與「夏日消費禮遇」，只要於活動期間於 The ONE任何商戶及限定店以電子貨幣消費各一次，消費滿HK$500即可換取「俏皮Snoopy夾公仔機」遊戲代幣3個。

另外，追蹤The ONE其中兩個官方社交帳號（Facebook、Instagram或小紅書）更可額外獲得1枚遊戲代幣，多個機會讓你夾走限量精品！而會員憑於The ONE任何商戶消費滿HK$800更可換領The ONE HK$100購物現金券乙張，每日名額有限，先到先得，換完即止。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

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