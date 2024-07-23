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取締劏房｜林筱魯憂致住戶流離失所　冀有序取締、延長過渡性房屋居住限期

政治

撰文： 區綽彥

發布時間： 5 小時前

最後更新： 1 小時前

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選委界立法會議員林筱魯(右)建議，將過渡性房屋的居住限期延長。(區綽彥攝)

特首李家超去年十月在《施政報告》中提出成立「解決劏房問題」工作組，並要求工作組在10個月內提交報告，為不合最低標準的「劏房」提出取締方法，報告預料在八月出爐。選委界立法會議員林筱魯引述政府資料預測，2024年至2029年公營房屋需求，包括每年平均增長、受重建影響的住戶、不合法規的單位，倘若加上政府以7平方米或12平方米作為「劏房」的取締標準，平均每年會分別有6.8萬個單位及9.2萬單位需求量，但每年公屋供應平均只有2萬8千個單位，包括公屋輪轉及第一個出租公屋的平均數，會供不應求。

林筱魯今日舉行記者會，建議延長過渡性房屋的居住限期，甚至將過渡性房屋變成一個短、中期穩定措施，以維持足夠過渡性房屋的數量。他要求，政府在解決劏房問題時，須做好全面的數據搜集、有序地取締不合標準的「劏房」、並適時檢視過渡性房屋及簡約公屋政策，務求在短、中期，保持兩者穩定供應，為基層市民提供一個中途的住屋安全網，避免市民因流離失所而感徬徨；同時保持輪候公屋時間「封頂」，並向 2026-27年度降至4.5年目標繼續邁進。

他指出，要有序地取締不合標準的劏房，必須考慮居民實際住屋需要，應同時考慮改善的迫切程度及替選住房的供應情況，以決定標準的高低與及推行時的緩急優次，絕不能讓受影響住戶頓失居所。認為應優先取締不合法規的劏房，包括位於工廠大廈、天台屋或寮屋等僭建單位及床位。

工聯會與何永賢會面。（工聯會供圖）

工聯會遞交規管劏房建議書

另外，工聯會今日與「解決劏房問題」工作組副組長房屋局局長何永賢會面，遞交規管劏房建議。工聯會立法會議員鄧家彪表示，局方認為工聯會建議比較從居民角度出發。

工聯會建議，7至14平方米的「狹小劏房」業主有法律責任，須向政府申報住戶的基本資料，如住戶人數，是否有未成年人、長者或殘疾人士，是否正在輪候公屋等；政府在收到相關資料後主動介入，為需要幫助的劏房戶建立個案，目標是做到精準扶貧。

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