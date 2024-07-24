氣管敏感｜雪糕凍飲致氣管差引發哮喘？　醫生拆解迷思＋1招食法免傷身【附緩解咳嗽方法】

▲ 台灣有父母為孩子應否戒凍飲食雪糕一事爭論，有兒科醫生拆解凍飲導致氣管差的真相。

【氣管敏感/雪糕/雪條/凍飲/哮喘/咳嗽】氣管敏感夏日炎炎，香港的天氣悶熱令不少人想喝杯凍飲或吃杯雪糕透心涼一下，但常聽說「生冷」食物會導致氣管收縮，甚至引發哮喘。台灣一名兒科醫生陳木榮分享，指一對父母為了孩子飲凍飲、食雪糕引致氣管變差一事爭論多年，而陳醫生揭示真相，更建議食雪糕雪條的正確食法。

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兒科醫生陳木榮在《健康多1點》節目中，指收到一個媽媽的來信，近幾年與丈夫為孩子飲凍飲食雪糕引致氣管變差的問題爭論不休。媽媽問及陳醫生，「飲凍飲食雪糕對氣管不好嗎？」陳醫生表示，事實因由應該是調轉過來。如果小朋友的氣管本身有問題的話，譬如哮喘，再食雪糕雪條便會有影響。

孩子的氣管本來沒有問題，飲凍飲或吃雪糕的影響不會太多。但如果孩子本來氣管不好，飲凍飲或吃雪糕的確會造成影響。

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氣管有問題飲凍飲或致咳嗽

陳醫生引用外國研究指出，一般正常人食雪糕雪條後，有4%人會咳嗽；但若氣管本身有毛病的話，則有47%人會咳嗽。因為進食溫度低的食物時，會刺激氣管收縮，進而引發咳嗽，嚴重起來更有可能誘發哮喘發作。

醫生：含久一點才吞

陳醫生提醒父母，倘若孩子的氣管健康，天氣熱偶爾可以讓他們飲凍飲或吃雪糕，可提醒孩子把雪糕含在嘴裡久一點才吞嚥，其實對氣管沒有太大影響。反而，如孩子的氣管有問題，應經由醫生的評估及控制後，只能間中讓他們飲凍飲或吃雪糕，切忌常吃凍品。

雪糕雪條建議正確食法

最後陳醫生補充，如果小朋友氣管健康，在夏天食雪糕雪條並無大問題，不過建議他們要將冰含在嘴裏，待一會融化後才吞落肚。如果氣管健康差的話，則需要聽取醫生建議和評估，偶爾並適量進食，以免影響氣管健康。

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根據衞生署資訊，「咳嗽」是徵狀而不是疾病。咳嗽是氣管因受到刺激而作出的自 我保護反射功能，藉以排出異物、痰涎和病毒等刺激物，故治療 咳嗽的重點不是服用止咳藥去制止咳嗽，而是尋找病因對症下藥，才能解決問題。

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影片及內容獲得《健康多1點》授權轉載。

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