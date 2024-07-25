倪晨曦四年抱三靚絕整個孕期   私心分享懷孕保養妙法

靚媽倪晨曦（Elva）上月順利誕下三子，肥嘟嘟好可愛，手指仔好有力，為自己「抽出」英文名Nigel「自行改名」，非常精靈！剛坐完月的Elva即出關復工，日前神采飛揚亮相公開活動，大家驚訝「似未生過一樣」。四年抱三的Elva經歷三次生育，在每個孕期時的狀態都極佳，獲讚得天獨厚。Elva自爆其實要後天「付出」，但方法好簡單，就是補鈣！由於婦女在懷孕期間會大量流失鈣質，容易影響關節等問題，身體缺鈣亦會影響胎兒成長，所以Elva在懷孕不同階段均十分注重補鈣，並私心推介HoldBody的天然孕婦鈣，成分天然，容易吸收，符合Elva崇尚天然的原則。

▲ Elva以特別方式為孻子改名，先將兩個英文名寫在白紙上，最後囝囝「抽出」Nigel「自行改名」。囝囝盡得媽媽真傳，輪廓深、鼻高好靚仔，手指長長又有力。

靚媽補鈣之選 天然成分食得安心



媽媽都是想給BB最好的，在懷孕至餵哺母乳期，為了供給BB所需，而令自己大量流失鈣質，所以不時聽到孕媽容易腳抽筋、睡眠品質差，產後更出現關節痛、腰痠背痛，嚴重會出現骨質疏鬆問題。為了母嬰健康，媽媽在懷孕的不同階段，要確保有充足鈣質。然而，日常吸收鈣質追不上流失的速度，所以營養補充品是不錯的選擇。

剛榮升三子之母的Elva沒有以上困擾，懷孕時繼續幕前工作，同時兼顧瑜伽店生意，一樣能量滿滿，更如常做瑜伽，大展柔軟又靈活的身體，秘訣是靚樣要keep，身體更加要keep，才可以由內靚到外，達至整體level up。究竟是如何做到？Elva教路由她在第一胎時，已開始持續食用澳洲皇牌家庭保健品品牌HoldBody的天然孕婦鈣，剛出世一個月的Nigel，也是被這樣灌「鈣」。

▲ Elva懷孕時不但四肢無水腫，「肥胎不肥人」，身體更相常靈活，如常示範瑜伽。

市面上鈣片種類繁多，當中有不少由碳酸或石灰提煉的合成鈣片，不易被人體吸收，剩餘的鈣質更會形成固態，會造成胃氣脹及便秘問題。而靚媽倪晨曦點揀？她懷孕前後每日食用HoldBody天然孕婦鈣，幫助補鈣，更防止鈣質流失，其天然成分不易造成便秘或腸胃不適，亦無副作用，而且吸收率更高，助你輕鬆補充足夠鈣質。



HoldBody天然孕婦鈣有效提升骨質密度



精明的你當然識揀！Elva推薦的HoldBody天然孕婦鈣，採用醫學級凍島天然海藻鈣提煉，蘊含多種天然礦物質及微量元素，加上獨有的BoneBuild建骨配方，含專利CBP（100%乳清蛋白）及活性維他命D3，有效強化骨骼結構及肌肉健康，提供懷孕與哺乳的媽媽及嬰兒所需的鈣質，有效提升骨質密度及減少懷孕期間骨質流失，照顧媽媽在不同階段對鈣質需求，有效預防產後骨質疏鬆。

▲ HoldBody天然孕婦鈣可提升骨骼密度，短短6個月內有助增加骨質密度5%。

▲ 專利CBP有4大特點，有助增加造骨細胞，抑制骨質流失。

百分百澳洲製造 獲GMP及TGA安管局認證



HoldBody天然鈣產品是澳洲高品質皇牌家庭保健品品牌，採用純天然海藻提煉，經醫學級水平的提取及處理，製造出易吸收的優質產品，其纖細丸錠設計，更容吞食及吸收，並經澳洲GMP及TGA安管局認證不含重金屬，安全又可靠。

▲ HoldBody天然鈣片（左）有別於傳統鈣片（右），細細粒方便食用。

HoldBody天然孕婦鈣：

計劃懷孕、懷孕初期（0至3個月）

建議食用：每日2粒

孕婦（4個月以後）

建議食用：每日3至4粒

授乳期婦女

建議食用：每日3至4粒

葉酸+DHA為胎兒打好基礎



除了補鈣，Elva特別關注葉酸及DHA對胎兒健康的重要性，有助胎兒腦部神經系統及脊椎正常發展，而DHA是胎兒發展腦部及視力的重要元素，所以Elva補鈣同時，亦有服用HoldBody還元型葉酸和HoldBody孕婦藻油DHA，前者能直接被細胞吸收及利用，後者則絕無海洋污染及魚腥味，純淨天然，為BB打好基礎。

▲ HoldBody還元型葉酸和HoldBody孕婦藻油DHA。

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● 天然孕婦鈣：折後$260.1（原價$289）

● 還元型葉酸：折後$179.1（原價$199）

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（特約）