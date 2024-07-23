巴黎奧運丨六位「奧運之星」全屬運動型　何泳芍宣傳片晒泳術鄭衍峰騷肌

▲ 六位「奧運之星」全屬運動型

「2024巴黎奧運」將於7月26日（本周五）於法國巴黎盛大揭幕，無綫播出巴黎奧運開幕禮熱身節目《全城起動迎奧運》，之後再於深夜12時50分開始直播開幕盛典。

「奧運之星」在無綫近日熱播的奧運宣傳片中，更夥拍兩位「奧運特派專員」方力申及黃翠如，展示游水、打籃球、踢足球及跑步等不同實力，當中Honey更是以泳衣裝束上陣，大晒健康性感。

六人私下全是運動健將，當中擁有驕人身高及逆天長腿的劉穎鏇Tiffany自幼已擅長打籃球，高中時期曾參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊前往加州比賽並獲得第二名。

另外，何泳芍Honey唸書期間經常在學界比賽贏得獎項，自小已深諳水性的她，現在更是香港潛水教練協會成員，近年更致力推廣潛水運動。

巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會 Catriona Bisset出戰女子800米跑

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巴黎奧運丨為港隊運動員打氣

至於黃庭鋒於英國寄宿學校唸高中期間，曾是學校足球隊唯一亞洲球員，並主力踢前鋒。Telford曾參與不少學界和區際足球賽，並在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。

返回香港後曾當了兩年國際學校體育老師，其中Telford為新加坡國際學校擔任體育老師時，不但帶領該校足球隊首度踢入學界，更成功幫校隊贏得港西區學界冠軍殊榮，認真厲害！

另外六人化身「奧運之星」期間，兼任「特派專員」的鄭衍峰Leonard將飛往巴黎直擊盛事，其他五星則留港主力擔任主持及宣傳工作，為香港隊運動員打氣之餘，並落力推廣奧運熱潮。

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