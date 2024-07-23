  • 31°C
香港時間 : 2024723日 (二) 18:41
靚太生活雜誌

會員專區

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

巴黎奧運丨六位「奧運之星」全屬運動型　何泳芍宣傳片晒泳術鄭衍峰騷肌

娛樂

撰文： TOPick柴犬出動

發布時間： 26 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

六位「奧運之星」全屬運動型

「2024巴黎奧運」將於7月26日（本周五）於法國巴黎盛大揭幕，無綫播出巴黎奧運開幕禮熱身節目《全城起動迎奧運》，之後再於深夜12時50分開始直播開幕盛典。

「奧運之星」在無綫近日熱播的奧運宣傳片中，更夥拍兩位「奧運特派專員」方力申及黃翠如，展示游水、打籃球、踢足球及跑步等不同實力，當中Honey更是以泳衣裝束上陣，大晒健康性感。

六人私下全是運動健將，當中擁有驕人身高及逆天長腿的劉穎鏇Tiffany自幼已擅長打籃球，高中時期曾參與不少女子籃球賽，亦曾代表球隊前往加州比賽並獲得第二名。

另外，何泳芍Honey唸書期間經常在學界比賽贏得獎項，自小已深諳水性的她，現在更是香港潛水教練協會成員，近年更致力推廣潛水運動。

巴黎奧運丨李克勤現身巴黎奧運會　Catriona Bisset出戰女子800米跑　

點擊圖片放大
+11
+10

巴黎奧運丨為港隊運動員打氣

至於黃庭鋒於英國寄宿學校唸高中期間，曾是學校足球隊唯一亞洲球員，並主力踢前鋒。Telford曾參與不少學界和區際足球賽，並在阿根廷、智利校際賽中獲得「最有價值球員獎」。

返回香港後曾當了兩年國際學校體育老師，其中Telford為新加坡國際學校擔任體育老師時，不但帶領該校足球隊首度踢入學界，更成功幫校隊贏得港西區學界冠軍殊榮，認真厲害！

另外六人化身「奧運之星」期間，兼任「特派專員」的鄭衍峰Leonard將飛往巴黎直擊盛事，其他五星則留港主力擔任主持及宣傳工作，為香港隊運動員打氣之餘，並落力推廣奧運熱潮。

點擊圖片放大
+5
+4

最新影片推介：

湊得輕鬆啲
旅行收納法｜親子外遊執行李靠小法寶　收納師教最方便慳位收納法

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5

相關文章

【創業追夢】因病愛上跳舞創業推廣霹靂舞　港女生盼代表香港參加2024奧運
17:33 2023/04/05
【創業追夢】因病愛上跳舞創業推廣霹靂舞　港女生盼代表香港參加2024奧運
【支持港隊】工商銀行續贊助港協暨奧委會　支持港將出征亞運及奧運
21:16 2023/06/15
【支持港隊】工商銀行續贊助港協暨奧委會　支持港將出征亞運及奧運
【傑運】港足相隔8年重奪「最佳運動隊伍」獎　張家朗何詩蓓再膺「星中之星」
21:11 2024/04/24
【傑運】港足相隔8年重奪「最佳運動隊伍」獎　張家朗何詩蓓再膺「星中之星」

你可能感興趣

【創業追夢】因病愛上跳舞創業推廣霹靂舞　港女生盼代表香港參加2024奧運
17:33 2023/04/05
【創業追夢】因病愛上跳舞創業推廣霹靂舞　港女生盼代表香港參加2024奧運
【支持港隊】工商銀行續贊助港協暨奧委會　支持港將出征亞運及奧運
21:16 2023/06/15
【支持港隊】工商銀行續贊助港協暨奧委會　支持港將出征亞運及奧運
【傑運】港足相隔8年重奪「最佳運動隊伍」獎　張家朗何詩蓓再膺「星中之星」
21:11 2024/04/24
【傑運】港足相隔8年重奪「最佳運動隊伍」獎　張家朗何詩蓓再膺「星中之星」
奧運會 何泳芍 劉穎鏇 林正峰 黃庭鋒 鄭衍峰 運動員 運動 演員 網絡熱話

最高瀏覽

東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
東張西望何伯丨「新何太」大堂怒罵保安　疑收驚告信致情緒失控
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
拜登退選｜拜登家族命途坎坷妻女車禍亡長子癌逝　傳幼子亨特曾勸老父力抗退選壓力
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間12:05）