科大醫學院｜科大與內地醫院合作培育腦健康領域人才　30內地醫生到港接受科研培訓

▲ 捐贈儀式已於日前在北京舉行。（科大提供）

香港科技大學校長葉玉如早前表示希望在今屆政府任內、即2027年中前成立科大醫學院。科大宣布日前獲上海醫學創新發展基金會捐贈，支持科大與內地醫院合作開展「內地創新醫學人才培養計劃」，培養腦健康領域人才，葉玉如表示有決心培育出更多研究與臨床治療能力兼備的創新醫學人才，

捐贈儀式已於日前在北京舉行，科大今日（23日）發布新聞稿時未有透露獲贈捐款金額。捐款將用作資助包括來自北京天壇醫院在內30名腦健康領域臨床醫生到科大接受科研培訓，科大會為每人配對至少1名科研導師和必要的實驗設施，讓他們充分利用大學資源參與科研。

▲ 科大校長葉玉如表示，大學有決心培育出更多研究與臨床治療能力兼備的創新醫學人才。（科大提供）

葉玉如表示，面對全球人口老化挑戰，科大樂見社會各界對「內地創新醫學人才培養計劃」的認可及幫助，大學有決心培育出更多研究與臨床治療能力兼備的創新醫學人才，並期望通過結合前沿科技與臨床醫學，支持香港發展成為醫療創新樞紐，並為國家未來醫學發展注入新動力。基金會執行理事長王波表示，腦健康是基金會成立以來就關注和支持的領域，亦期待與科大在推動健康領域創新開展更廣泛合作。

科大亦提到，正積極籌劃建立1所國際領先、面向未來的「新型研究型醫學院」，旨在培養具有研究能力的臨床醫生和轉化醫學人才，以及推動前沿技術和醫療領域的融合發展。科大早前已與醫科大學附屬北京天壇醫院簽訂協議，合作培育研究和臨床能力兼具的醫學人才；大學現正積極與不同內地醫院洽談合作加入人才培養計劃，讓更多臨床醫生能學習先進的科研技術，成為領導未來醫學研究和技術創新的醫學領袖，同時亦加快科研成果在臨床上的轉化應用。

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