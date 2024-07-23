死侍與狼人丨天后麥當娜現身紐約首映力撐　賴恩雷諾士愛妻碧琪麗莉芙盡騷本錢

▲ 樂壇天后麥當娜出席撐場《死侍與狼人》首映禮。

超級英雄片《死侍與狼人》（Deadpool & Wolverine）剛在紐約舉行首映禮，男主角「死侍」賴恩雷諾士（Ryan Reynolds）和「狼人」曉治積曼（Hugh Jackman）出席。

同時，賴恩的愛妻碧琪麗莉芙（Blake Lively）亦到場恩愛撐老公外，更帶同老友超模Gigi Hadid一同到場，兩位美女更分別穿上華麗的紅色低胸緊身裝及芥辣黃Miu Miu圍巾上衣及裙子，分別扮成女版死侍和狼人。

死侍與狼人丨終極預告掀熱話 香港特別玩嘢海報

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首輪影評大讚

首映更天大面子，請到身為片中插曲《Like a Prayer》主唱者的樂壇天后麥當娜（Madonna）出席撐場，娜姐亦帶同11歲孖女Stella及Estere捧場。

《死侍與狼人》首波影評亦剛出爐，外國影評都非常正面，讚揚這部電影動作笑料均非常有趣正斗，客串和驚喜均壯觀，形容是一封給Marvel的情書，是Marvel朝著正確方向邁出的一步。

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