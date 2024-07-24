靚媽精明眼｜韓國Olive Young必買10大美容產品　張員瑛代言唇彩熱爆韓網

▲ 韓國Olive Young必搶10大美容產品，每一款產品都很吸引呢！

【靚媽精明眼/Olive Young/韓國藥妝店】韓國是港人熱門旅遊地點之一，每次去到都要搜羅化妝品或護膚品，所以大家對當地人氣藥妝店Olive Young一定不會感到陌生，因它是選購美容產品的好地方，但由於產品琳瑯滿目，很容易花多眼亂無從入手！

因此，小編會為大家整理2024年度網民最推薦的10件Olive Young必搶產品，當中有韓國人氣女團IVE成員張員瑛代言的彩妝品、有「空姐噴霧」之稱的保濕噴霧，也有髮型師推薦的護髮素等，讓大家更清晰鎖定目標，免得耽誤下一個行程。

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Olive Young必買產品｜1. AMUSE果凍唇彩

張員瑛代言的AMUSE果凍唇彩，主打12小時持色及保濕光澤感，添加棕櫚油、椰子油和油菜籽油等，幫助維持雙唇滋潤感，提供長時間的保濕效果，展現像果凍般的光滑朱唇，不少網民都表示一定要買這款產品，因為可以跟張員瑛同款呢。

Olive Young必買產品｜2. d'Alba白松露賦活肌底精華保濕噴霧

這款保濕噴霧被網友稱為「空姐噴霧」，因為它是許多空姐在飛機上必備的補水聖品。保濕噴霧添加意大利珍貴白松露，結合前導液、化妝水、精華液以及精華油的4合1超強精華保濕噴霧，即使化了妝，在乾燥的飛機上也可以直接使用，即時為肌膚注入水份和維持滋潤感，而且帶有微微的清涼感，感覺舒服。

Olive Young必買產品｜3. UNOVE深層損傷EX護髮素

這款UNOVE深層損傷EX護髮素在韓國擁有超高人氣，常常攻佔熱銷排行，連不少當地的髮型師也向客人極力推介！護髮素蘊含30,000 ppm的角蛋白精華，能為頭髮提供豐富營養素。此外，內含摩洛哥堅果油、昆士蘭堅果油、葵花籽油及山茶花籽油，高效修復受損髮絲，減少粗糙和掉髮情況。

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Olive Young必買產品｜4. ROUND LAB 白樺樹防曬乳

在Olive Young最受歡迎的品牌必定有ROUND LAB的份兒 ，它的白樺樹防曬乳更是排名第一的防曬乳，除了擁有SPF 50+、PA++++ 高係數防曬保護力，內含白樺樹中豐富的胺基酸與礦物質，以及自復活草中萃取出的甘油葡萄糖苷，不僅保濕而且成分溫和不刺激，塗抹後肌膚能保持水潤，不乾澀也不黏膩。

Olive Young必買產品｜5. Torriden 透明質酸舒緩面霜

Torriden為韓國知名的護膚品牌，以科學為基礎使用天然成分和先進技術打造既溫和且高效的護膚產品。這款透明質酸舒緩面霜內含多種不同分子量的透明質酸，能深入滲透到不同的肌膚層。

它還蘊含積雪草萃取物能減少紅腫刺激，並提供鎮靜效果，減緩肌膚不適，是專門為乾性肌膚和敏感肌所打造的產品，而且面霜的質地輕透、清爽且易於吸收，能修復受損肌膚，但不會產生黏膩感。

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Olive Young必買產品｜6. Abib 5P魚腥草口香糖面膜

平價韓國面膜品牌Abib的口香糖面膜人氣極高，以這款「5P魚腥草口香糖面膜」最受歡迎，它添加了魚腥草萃取物，能幫助鎮靜敏感肌膚、改善痘印及肌膚泛紅不適感，加上超服貼的面膜設計，只要敷10分鐘就能每每吋肌膚提供滿滿的精華液。

Olive Young必買產品｜7. fwee布丁唇頰兩用膏

這款布丁唇頰兩用膏，共有30個色號，是2024年韓國女生的新寵兒，可愛的外觀加上繽紛色彩，十分有少女感，而且順滑易推開，塗抹在臉上或唇部都很顯色。雖然是霧面設計，但不會顯唇紋，成分含可可籽脂和龍舌蘭葉提取物，能滋潤和呵護肌膚，使色彩完美融入肌膚。

Olive Young必買產品｜8. MEDIHEAL積雪草舒緩調理護膚棉片

品牌主打天然、純素，針對不同膚質需求推出不同功效的棉片，當中以這款天藍色包裝「積雪草護膚棉片」最受歡迎，它簡單一片就能幫助改善肌膚粗糙不適感，並添加積雪草及幫助肌膚亮白的成份，有助於淡化痘印，同時材質非常親膚，可以隨意敷在雙頰、額頭或是下巴處，被網民稱為懶人必備！

Olive Young必買產品｜9. WAKEMAKE一字型粉底刷

這支一字型粉底刷結合粉底刮刀的特色及刷具的優點，彩妝初學者也能輕鬆打造出輕薄均勻的高級底妝，是近期在Olive Young美妝工具類排行第2名，網民讚它很適合喜歡輕薄底妝的人使用。

Olive Young必買產品｜10. Torriden神經醯胺護唇精華

Torriden神經醯胺唇部精華以極潤且不黏膩的質地深受歡迎，在Olive Young也是非常熱賣的產品，添加神經醯胺、荷荷芭油等常見的保濕成份，不論當作日常護唇膏，還是睡前厚擦都非常適合，能使乾裂和脫皮的雙唇變得更光滑柔嫩。

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