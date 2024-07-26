大腸癌｜調查揭7成大腸癌患者每周吃1個數隔夜餸　專家警告3類食物不吃為妙【附3大癌後飲食貼士】

【大腸癌／飲食／隔夜餸菜／致癌物／癌症飲食】食物吃不完會怎樣處理？不少人習慣將每餐吃剩的餸菜都放進雪櫃，感覺放進去冷藏的食物就能夠保持新鮮。台灣有專家指出，大部分罹患大腸癌的病人都有吃隔夜餸菜的習慣，且多次翻熱再冷藏而致癌。此外，專家更點名指出3類食物不吃為妙，減少患癌風險。

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台灣肝膽腸胃醫生蕭敦仁在當地健康節目《健康晚點名》引用過往台灣癌症基金會的一項調查，指出大腸癌患者裡有7成患者，罹癌前經常是食用隔夜餸菜，每周至少有2次或以上，當中有38%患者更一周吃4次。換言之，經常食用隔夜餸菜會對腸道造成不良影響。

3類食物不吃為妙

台灣毒物科護士譚敦慈在節目上，分享婆婆和表妹夫同患大腸癌的經歷，指出他們罹癌前同樣有不良飲食習慣。譚敦慈指，其婆婆之所以會罹患大腸癌是因為經常食用不新鮮的食物。她婆婆平日很忙，習慣每次烹煮食物都會煮好一大鍋，然後不斷翻熱食用。

1. 隔夜餸菜是致癌主因 蘇打粉「中和」變壞酸味

但隔夜的食物容易變壞變酸，譚敦慈指她婆婆和公公都是非常節儉，但隔夜餸菜有酸味的時候，居然聰明地運用化學「酸鹼中和」的原理，將梳打粉加進變酸的餸菜裡，然後加熱，待餸菜再次煮沸的時候，酸味就不見。雖然酸味不見了，但細菌仍在餸菜裡面，故此進食後仍會對身體造成傷害。

2. 重口味飲食

此外，經常食用醃製類食物都會致癌。譚敦慈指，她的表妹夫20多歲出頭，是一個川菜廚師，經常烹調重油重鹹的菜式。他平日更喜歡吃腐乳和醃漬食物，尤其是那些表面上浮著一層辣油的，形容是「人間美味」，並經常用那些辣油來炒菜。

3. 高溫烹調食物釋出致癌物

烹調溫度同樣是致癌因素之一。譚敦慈指出，所有的高溫烹調都是致癌物質，尤其是180度至200度高火煮食或焗烤，更容易致癌。她舉例，很多人喜歡高溫煎牛扒，其實這種烹調方式會容易釋出丙烯醯胺。故此，她建議若需要使用氣炸鍋或焗爐時，溫度定在120度就可以，然後拉長烹調時間。

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癌後3大生活調整

患大腸癌後的飲食應該如何調整？譚敦慈分享她婆婆3大生活和飲食調整，維持腸道健康：

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大腸癌為全港第2位常見及致命癌症

據本港醫管局癌症統計數字顯示，本港2020年大腸癌新增個案共5,087宗，佔全年新增個案的14.9%，共有2,287宗死亡個案，佔比15.4%，為全港第2位的常見及致命癌症。外科專科醫生劉卓靈表示，大腸癌是結腸或直腸內的細胞異常生長所形成的癌病，大腸息肉如腺瘤性息肉，如不及時切除會發生癌變；早期的大腸癌可能無任何症狀，其他常見症狀包括大便帶血或帶有大量分泌黏液、大便習慣改變，如大便變稀或便秘、體重無故下降等。

消化系外科專科醫生劉育志稱，大腸癌在亞洲有年輕化趨勢，50歲以下發病的大腸癌患者不斷增加，中大亦有研究顯示，本港55歲以下結腸癌患者每年增加1.7%，認為與肥胖有關，因此國際建議大腸癌篩查年齡應由50歲降至45歲。

大腸癌7大症狀：

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