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醫療開支｜去年港人平均醫療開支達3.8萬元　2成7由市民實付

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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醫務衞生局發布2022/23年《本地醫療衞生總開支帳目》，去年醫療開支共計約2841億元，較去年多約362億，整體佔本地GDP約10%，當中公共開支多達1737億創新高。扣除新冠疫情，醫療總開支有2395億，按年多135億。

同期，公共醫療開支佔本地生產總值5.3%，較疫情前3.2%大幅提高。數字領先於台灣、新加坡、瑞士、以及中國內地。不過仍然落後於法國、德國、日本、以及澳洲等地。

每名港人平均醫療開支約為3萬8670元，按年多5200元。使用公院開支比例首次「登六」，達61.2%，當中人均公營開支達2萬3652元；以扣除疫情人均醫療開支作計算，每名港人平均開支約32614元，同樣較過往多2121元，當中5成3開支比例屬公營。

疫後市民買保險的意識提高，私人購買保險計劃達236億，雖然開支數目有增長，不過比例上則佔總醫療開支按年微跌0.5個百分點。連同僱主提供計劃，開支大約約15%，與對上數年相約；至於市民實付開支雖然增加，不過約佔總醫療開支2成7，較疫情前3成3有下降。

政府近年大力發展基層醫療，去年開支達896億，按年多161億，令基層醫療開支佔比達到3成4。不過，扣除新冠疫情開支，基層醫療開支有622億，升幅相對較慢，基層及第二及第三層的開支佔比，仍然維持「七三比」的局面。

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