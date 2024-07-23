超級食物｜1種平價食物常遭忽略　可啟動長壽基因更防癌降膽固醇防失智

▲ 有醫生指出1種平價食物常遭忽略，除了可啟動長壽基因之外更可防癌、降膽固醇及防失智。

【超級食物／菇類／營養價值／防失智／免疫力／防癌／延長壽命／長壽食物】提到超級食物，不少人都會聯想到牛油果、十字花科蔬菜等，有醫生就指出，其實還有一種常見的平價食物，集10大好處於一身，不但能啟動長壽基因、延長壽命，更有防癌、降膽固醇及預防失智等功效。

最新影片：

台灣家醫科醫生李思賢日前在其個人Facebook專頁發文，表示菇類是真菌（或稱作蕈類）的一種，像黴菌一樣用孢子繁殖；除了冬菇之外，亦包括猴頭菇、杏鮑菇、金菇、秀珍菇等，營養價值相當豐富，是非常好的蛋白質來源。他指出，菇類含豐富纖維，更含有不容易攝取的礦物質硒以及許多維他命，可能是最接近藥物的食物之一。

他又列出以下10種菇類的好處，供市民參考。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

更多相關報道：腸道健康｜哈佛大學列10款「超級食物」 增加腸道益生菌解救便秘困擾+防癌

1. 增強免疫力

菇類含豐富的多醣體（β-葡聚糖），能夠激活巨噬細胞、樹突狀細胞和自然殺手細胞，從而增強人體的免疫反應。

2. 促進免疫球蛋白A（IgA）分泌

IgA是身體的第一道防線，能夠保護人體免受毒素、病毒和細菌的侵害。

3. 抗發炎

多醣體及其他活性成分能調節炎症反應，繼而減少組織損傷。

4. 改善低密度脂蛋白（LDL）

有助於降低壞膽固醇水平，保護心血管健康。

5. 穩定血糖

水溶性纖維如β-葡聚糖能減緩食物消化和吸收，有助於血糖控制。

6. 減少腦中的β-澱粉斑塊

有助預防腦退化症。

7. 抗腫瘤

多醣體和其他成分具有對抗癌症腫瘤的潛力。

8. 改善腸內菌叢

菇類含有豐富膳食纖維，有助改善腸道健康。

9. 延長壽命

菇類含有多胺（Polyamine），能夠啟動長壽基因Sirtuin 1，有助於延長壽命。

10. 促進骨骼生長

冬菇等菇類經過曬乾後，裡面所含的維他命D會轉化為維他命D2，有助鈣質吸收。

1種煮法保留最多營養

那麼我們平時應該如何烹調菇類？李思賢就指，由於菇類有9成都是水分，因此建議用大火段時間烹飪，以避免過多水分流出和營養流失，同時保持菇類的口感和營養價值。

不少人擔心吃菇類會中毒，對此李思賢就表示，部分菇類無法僅通過其外表或顏色來判斷毒性，故不建議隨便採食路邊的菇類，但一般而言手觸碰到或聞到菇類都是沒有問題的。

HKET App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及影片。立即下載︰https://onelink.to/f92q4m

追蹤TOPick WhatsApp頻道睇最新資訊︰http://tinyurl.com/3dtnw8f5