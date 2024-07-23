灣仔書展｜書展7天展期結束錄99萬人次入場　人均消費$912按年升4.6%

▲ 今屆書展、運動消閒博覽及零食世界今日(23日)閉幕，七日展期吸引99萬人次入場。（貿發局提供）

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第34屆香港書展、第7屆運動消閒博覽及第4屆零食世界今日(23日)閉幕，七日展期吸引99萬人次入場，人均消費達912港元，按年略升4.6%，佔書客全年買實體書開支74%。

調查顯示書迷人均消費略升

書展期間，大會委託研究機構訪問超過820位入場人士，深入剖析書迷的閱讀習慣及消費選擇。今年受訪者於書展的平均消費金額達912港元，較去年略升4.6%，更佔其全年購買印刷書籍平均開支74%，凸顯香港書展作為出版業界重要推廣及銷售平台的吸引力。另外，三個展覽有九成展商提供電子支付服務，而使用電子支付的受訪者則有72%。

調查亦顯示，書展最受讀者歡迎的書籍種類，首五類分別為小説（47%）、漫畫（21%）、兒童及青少年讀物（19%）、旅遊（18%）及文學（16%）。在電子書方面，有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數為16小時。參觀人士到書展的主要目的是購買最新書籍（55%），其次是享受購書折扣優惠（53%），以及感受國際書展的文化氣息（30%）。

香港貿發局署理總裁張淑芬表示：「三大夏日盛事獲業界及市民大眾踴躍參與，書展繼續以書會友，現場講座大受歡迎，還吸引不少內地訪客參與，呼應年度主題影視文學的書籍更備受熱棒。世界文藝廊匯聚31個國家與地區的影視展品，配合多元化文化活動及各種互動裝置及體驗，讓入場人士『漫遊光影文字間』，有助推動香港成為中外文化藝術交流中心。同場的運動消閒博覽及零食世界提供各式各樣體驗及美食，吸引八方來客，刺激本地消費。」

「文化七月」延續推廣全城閱讀

為進一步推廣閱讀，書展及「文化七月 ▪ 悅讀夏季」共舉行逾600場活動。今年的文化7月在全港十八區舉行作家分享會、故事劇場、電影相關活動、手工藝工作坊、文化藝術分享會等，活動將持續至7月31日，詳情請參閱網站https://hkbookfair.hktdc.com/CulturalJuly/index.aspx。

另外，大會將陸續把主要的文化講座影片上載到書展網站，讀者可瀏覽書展網站或貿發局的網上影片平台。

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