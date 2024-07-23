  • 30°C
香港時間 : 2024723日 (二) 20:52
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

灣仔書展｜書展7天展期結束錄99萬人次入場　人均消費$912按年升4.6%

社會

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

今屆書展、運動消閒博覽及零食世界今日(23日)閉幕，七日展期吸引99萬人次入場。（貿發局提供）

由香港貿易發展局（香港貿發局）主辦的第34屆香港書展、第7屆運動消閒博覽及第4屆零食世界今日(23日)閉幕，七日展期吸引99萬人次入場，人均消費達912港元，按年略升4.6%，佔書客全年買實體書開支74%。

調查顯示書迷人均消費略升

書展期間，大會委託研究機構訪問超過820位入場人士，深入剖析書迷的閱讀習慣及消費選擇。今年受訪者於書展的平均消費金額達912港元，較去年略升4.6%，更佔其全年購買印刷書籍平均開支74%，凸顯香港書展作為出版業界重要推廣及銷售平台的吸引力。另外，三個展覽有九成展商提供電子支付服務，而使用電子支付的受訪者則有72%。

調查亦顯示，書展最受讀者歡迎的書籍種類，首五類分別為小説（47%）、漫畫（21%）、兒童及青少年讀物（19%）、旅遊（18%）及文學（16%）。在電子書方面，有65%受訪者在過去一個月有閱讀電子書，期間他們閱讀電子書的平均時數為16小時。參觀人士到書展的主要目的是購買最新書籍（55%），其次是享受購書折扣優惠（53%），以及感受國際書展的文化氣息（30%）。

香港貿發局署理總裁張淑芬表示：「三大夏日盛事獲業界及市民大眾踴躍參與，書展繼續以書會友，現場講座大受歡迎，還吸引不少內地訪客參與，呼應年度主題影視文學的書籍更備受熱棒。世界文藝廊匯聚31個國家與地區的影視展品，配合多元化文化活動及各種互動裝置及體驗，讓入場人士『漫遊光影文字間』，有助推動香港成為中外文化藝術交流中心。同場的運動消閒博覽及零食世界提供各式各樣體驗及美食，吸引八方來客，刺激本地消費。」

「文化七月」延續推廣全城閱讀

為進一步推廣閱讀，書展及「文化七月 ▪ 悅讀夏季」共舉行逾600場活動。今年的文化7月在全港十八區舉行作家分享會、故事劇場、電影相關活動、手工藝工作坊、文化藝術分享會等，活動將持續至7月31日，詳情請參閱網站https://hkbookfair.hktdc.com/CulturalJuly/index.aspx

另外，大會將陸續把主要的文化講座影片上載到書展網站，讀者可瀏覽書展網站或貿發局的網上影片平台。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

書展 香港貿易發展局 經濟 美食 文學 香港貿發局 銷售 家電 表演 運動

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
墮軌意外｜嬰兒車遭強風吹落路軌　爸爸跳月台救女兒雙雙被輾斃
墮軌意外｜嬰兒車遭強風吹落路軌　爸爸跳月台救女兒雙雙被輾斃
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
急症室最長等候時間（07月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間16:05）
中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　
中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　