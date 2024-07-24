疫苗接種｜齊打疫苗防流感肺炎球菌 政府資助免費打針　8類合資格人士+接種地點名單

【政府防疫注射計劃／季節性流感疫苗／肺炎球菌疫苗／季節性流感／肺炎球菌／疫苗接種/免費打針/政府資助/資格/接種地點】本港現時正值流感季節，市民除了要注意個人衞生，接種疫苗也是保障自己及家人健康的方法之一。2023/24年度「政府防疫注射計劃」已於去年10月開始，合資格人士可免費或以資助價注射季節性流感及肺炎球菌疫苗。TOPick整合了政府資助接種疫苗計劃詳情，包括合資格人士、接種地點、資助金額等。

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2023/24年度「政府防疫注射計劃」已於去年10月開始，有意接種季節性流感疫苗及肺炎球菌疫苗之人士，可參考下文詳情。

季節性流感疫苗接種

以下8類人士為合資格人士，可獲免費接種季節性流感疫苗：

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為提高學童的流感疫苗接種率和協助學校安排外展疫苗接種服務，政府即將推行「2024/25 季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」以涵蓋對服務有興趣的中學、小學、幼稚園、幼稚園暨幼兒中心及幼兒中心。沒有參與「2024/25 季節性流感疫苗學校外展（免費）計劃」的學校，可考慮「疫苗資助學校外展（可額外收費）」，詳情可按此查閱計劃網站。

肺炎球菌疫苗接種

政府從2017-18季度開始就開始為65歲或以上（以出生年份計算）符合「政府防疫注射計劃」的合資格香港居民，提供以下免費肺炎球菌疫苗接種：

從未接種過肺炎球菌疫苗的合資格長者：應接種一劑13價肺炎球菌結合疫苗（13價疫苗），一年後再接種一劑23價肺炎球菌多醣疫苗（23價疫苗）。

已接種過肺炎球菌疫苗的合資格長者：已接種過23價疫苗的長者，應在上一次接種23價疫苗一年後補種一劑13價疫苗／已接種過13價疫苗的長者，應在上一次接種13價疫苗一年後補種一劑23價疫苗。

合資格人士

1. 居於社區有高風險情況並在公立診所求診的長者（香港居民）

2. 居於社區的長者：

領取綜合社會保障援助

持有由社會福利署簽發的有效醫療費用減免證明書

3. 院友

居於安老院舍的院友

居於殘疾人士院舍的長者（不論是否有高風險情況）

4. 醫院管理局的住院病人：

有高風險情況的長者

療養院、老年精神科、精神科或智障病院住院的長者

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「政府防疫注射計劃」疫苗資助計劃

如果不屬於以上免費接種組別，政府亦有相關疫苗的資助計劃，合資格組別人士可到已登記參與計劃的私家醫生診所或外展場地接種季節性流感疫苗，每劑季節性流感疫苗可獲政府資助$260元。9歲以下兒童可獲最多兩劑季節性流感疫苗接種的資助。若兒童曾經接種過一次或以上流感疫苗，2023/24 年度只會獲一劑的資助。

合資格人士：

孕婦

50歲或以上人士

兒童（6個月至未滿18歲人士）

智障人士

領取傷殘津貼人士

領取綜援標準金額類別為「殘疾程度達100%」或「需要經常護理」的人士

而65歲或以上長者如不符合免費接種肺炎球菌疫苗的資格，亦可獲資助的肺炎球菌疫苗接種服務，每劑23價肺炎球菌多醣疫苗資助額為 400 元；每劑13價肺炎球菌結合疫苗資助額為800元。

「政府防疫注射計劃」接種地點

醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之普通科門診診所名單：

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醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之醫院（適用於住院病人） ：

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醫管局轄下提供政府防疫注射計劃接種疫苗之專科門診診所 （適用於專科門診覆診的合資格病人）：

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「政府防疫注射計劃」院舍防疫注射計劃

衛生會免費提供流感疫苗及肺炎球菌疫苗接種予合資格的安老／殘疾人士院舍的院友／宿生和職員。到診註冊醫生不可向接種者或其家長或服務機構收取疫苗注射費用。

安老院舍

院舍院友（不包括日間使用者）：可接種 1. 季節性流感疫苗、2. 肺炎球菌疫苗（13價肺炎球菌結合疫苗及23價肺炎球菌多醣疫苗）

院舍職員（不包括日間職員）：可接種 1. 季節性流感疫苗

殘疾人士院舍/宿舍

院舍/宿舍院友或宿生（不包括日間中心使用者或走讀生）：可接種 1. 季節性流感疫苗、2. 肺炎球菌疫苗（13價肺炎球菌結合疫苗及23價肺炎球菌多醣疫苗，僅包括65歲或以上院友或宿生）

院舍/宿舍職員（不包括日間中心職員）：可接種 1. 季節性流感疫苗

指定智障人士服務機構

有接受機構服務之智障人士（非住院舍，不包括非智障人士）：可接種 1. 季節性流感疫苗

機構職員：可接種 1. 季節性流感疫苗

留宿幼兒中心

留宿幼兒（6個月至未滿18歲之兒童）：可接種 1. 季節性流感疫苗

中心職員：可接種 1. 季節性流感疫苗

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