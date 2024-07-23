VIVA澳門出席音樂節　首唱第二首派台新歌跳到索氣

▲ 女團VIVA

一連兩日的「第五屆TMEA騰訊音樂娛樂盛典」日前於澳門舉行，演出單立包括SUPER JUNIOR - D&E、NMIXX、NCT WISH等。

由姜咏鑫（Ada）、李晞彤（Carina）、馬思惠（Macy）及張鈊貽（ValC）組成女團VIVA亦受邀出席，而同日表演單位更有BLACKPINK師妹團超強怪物新人「BABYMONSTER」、韓國天后BoA，絕對是一個國際音樂盛典。

再到澳門參與大型音樂節，VIVA依然興奮，她們更將今個月尾才推出的第二首歌曲帶上舞台，讓一眾樂迷先睹為快，「第一次唱《DTR》呢首新歌，好緊張，同埋冇諗過現場有咁多觀眾。不過當一企喺台上嘅時候，嗰種緊張嘅感覺突然之間冇咗，轉變成興奮，自己亦都好投入，同埋想大家一齊enjoy首歌嘅感覺。」

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VIVA承諾加倍努力回饋樂迷

表演期間，現場氣氛熱烈，不少樂迷都大讚VIVA又睇得又跳得，又問她們的名字，而網上亦有不少網民留言「新歌舞台感十足。」、「啲舞仲跳得好勁！」

受到樂迷喜愛及支持，VIVA坦言十分開心，會加倍努力回饋樂迷，稱：「因為始終我哋出咗道只係兩個月，都知道大家對我哋仲未係好認識，但見到咁多朋友留言支持，真係好開心。」

而第二首歌曲的節奏及舞蹈明顯比出道歌快，VIVA笑言跳到索氣，稱：「跳到尾嘅時候真係喘晒氣，每一次跳呢首歌都係挑戰緊自己體能極限，所以喺韓國嘅時候已經不斷咁去操練，返到嚟香港之後都唔能夠生疏，要積極鍛鍊好自己嘅體能，應付我哋第二首嘅派台作品。」

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