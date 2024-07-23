勇奪佳續｜港生出戰物理及數學奧林匹克摘4金6銀1銅　傳統名校以外東區兩校尖子奪牌

▲ 5名港生在「歐洲物理奧林匹克」奪得4金1銀，（左起）傅思皓、楊洋、喬樂熙、許博丞和鄭柏希。（政府新聞處圖片）

香港學生在國際舞台上為港爭光！兩隊由香港學生組成的代表隊，近日分別參與第8屆「歐洲物理奧林匹克」及第65屆「國際數學奧林匹克」，合共摘下4金6銀1銅佳績，獲教育局讚揚成績驕人。

由格魯吉亞主辦今屆「歐洲物理奧林匹克」已於本月15至19日舉行，共有256名來自54個國家或地區的學生爭奪獎牌。香港隊其中5人共奪得4面金牌及1面銀牌，至於由英國主辦的「國際數學奧林匹克」已於本月11至22日舉行，共有609位來自108個國家或地區的學生參加。香港隊其中6人共奪得5面銀牌和1面銅牌。

獲獎的11名港生，分別就讀9間中學，部分更不是出自「傳統名校」。

「歐洲物理奧林匹克」得獎名單 金牌：鄭柏希（浸信會呂明才中學）、傅思皓（皇仁書院）、喬樂熙（聖保羅男女中學）、楊洋（聖馬可中學）

銀牌：許博丞（伊利沙伯中學） 「國際數學奧林匹克」得獎名單 銀牌：劉嘉泓（聖貞德中學）、關容浩（拔萃男書院）、賴煒諾（聖保羅男女中學）、伍學禮（聖保羅男女中學）及徐子傑（滬江維多利亞學校）

銅牌：劉暢（英基沙田學院）

▲ 6名港生在「國際數學奧林匹克」奪得5銀1銅，（左起）關容浩、劉嘉泓、賴煒諾、伍學禮、徐子傑和劉暢。（政府新聞處圖片）

參加今屆賽事的香港代表隊成員，均在香港區選拔賽中獲得優異成績，繼而修讀由香港資優教育學苑安排的特定增潤課程，在課程中表現出色者再生獲選為香港代表，出戰上述比賽。港隊參賽費用全數由教育局資助。

教育局局長蔡若蓮今日（23日）祝賀香港隊在賽事中表現優秀，她讚揚代表香港參賽的同學在物理和數學具備優越潛能，積極參與進階訓練，並取得驕人成績。教育局及不同持份者會持續在中小學大力推展STEAM（科學、科技、工程、藝術和數學）教育，推動學校建立校本學生人才庫，加強識別及栽培更多STEAM精英，發揮潛能。她強調十分重視對資優學生的培育，會加強與香港資優教育學苑協作，並特別安排於STEAM方面有潛質的資優學生參加有系統的培訓和具規模的比賽，為香港培育未來的創科人才。

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