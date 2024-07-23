親子好去處｜香港電車慶祝120周年　中環街市設10大打卡點+巨型層層疊遊戲

【香港電車/中環街市/麥兜】香港電車陪伴港人超過一個世紀，今年迎來120週年，為了慶祝這個重要里程碑，香港電車將聯乘「麥兜」以「處處有你 叮叮與你」為題，於中環街市展開一系列精彩活動，當中有部分打卡分經已開放予市民參觀，包括1比1巨型立體「叮叮貓」，而7月31日至9月8日更設「120周年限定店」，發售多款珍藏版限定商品。

中環街市麥兜電車｜10大打卡點 集齊印章換「隱藏版」精品

為慶祝香港電車120週年，香港電車聯乘「麥兜」在已有80年歷史的三級歷史建築物中環街市中，展開一系列慶祝活動，於每層設有不同的打卡、遊戲、紀念品店等讓市民參與。其中，最引人注目的打卡位是位於1樓的大型立體1比1「叮叮貓」，而「尋找『校長』的故事」尋寶遊戲更是在大樓的不同角落設置6個打卡點，市民可以拿著任務卡，找尋「校長」位置，集齊印章後便可以換取「隱藏版麥兜精品」，名額有限，先到先得。

▲ 為香港電車慶祝120周年，中環街市設10大打卡點，市民也可以參與尋寶遊戲換取精品。（相關機構提供）

另外，二樓設有電車明信片站打卡位，市民可以將寫上生日祝福的明信片投遞到郵箱，或作記念品帶回家。中環街市場內亦設有封面雜誌打卡位及麥兜走廊打卡處，市民可以盡情打卡。

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中環街市麥兜電車｜必玩親子攤位遊戲

除了各個打卡點外，中環街市中庭（Oasis）更設有親子遊戲攤位，包括巨型層層疊及電車路迷宮遊戲，當中層層疊印有叮叮冷知識，小朋友可以玩之餘，還可以吸收電車知識，而地下一旁亦設有電車發展史專區，市民也可以回顧香港歷史足跡。還有，最不能錯過的是「香港電車 x Snapio自拍亭」，一家大小可以使用期間限定的麥兜家庭相框，拍下溫馨一刻，旁邊也設有「叮叮貓」夾公仔機，大家可以一試手運夾走公仔！

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「120周年限定店」發售限定商品

在7月31日至9月8日期間，中環街市G層設有「120周年限定店」，提供各款珍藏版「香港電車x麥兜」精品，包括「麥兜與你」1/120合金120號電車模型、限量600套的「麥兜與麥太」親子八達通禮盒、限量300套的「香港電車雙甲子周年紀念」郵票及999.9黃金紀念金幣等限量商品，每件也非常值得珍藏！

香港電車120周年限定店

日期：7月31日至9月8日

時間：12pm-8pm

地點：中環街市中環皇后大道中93號

同場加映：120號電車換上麥兜新裝

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