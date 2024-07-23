  • 30°C
香港時間 : 2024723日 (二) 22:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

JUPAS｜10名DSE狀元暫7人留港　1人猶豫負笈否　英華女校狀元決定赴英讀醫

社會

撰文： 馮琪雅

發布時間： 1 小時前

最後更新： 35 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

英華女學校「超級狀元」劉翯悠表示，已決定到英國讀醫。（資料圖片）

今屆10名文憑試「狀元」，其中2人在上周三（17日）放榜日受訪時均稱同時考慮到英國或留港升學，其中一人今日（23日）向本報表示，已決定到英國讀醫，一人仍在猶豫是否負笈海外；整體至少有2名應屆文憑試狀元將到英國升學，7名狀元表明留港。

英華女學校「超級狀元」劉翯悠今接受本報訪問時透露，雖然她在日前的大學聯招（JUPAS）改選，仍然首選本地大學醫科課程，但她已決定負笈海外升學，到英國亞伯丁大學（University of Aberdeen）修讀醫科課程。她表示，到外國升學是她「一直以嚟有嘅諗法」，「喺邊度讀書學嘅嘢都差不多，但外國可以睇多啲嘢，接觸不同文化，知多小小其他地方點運作。」

劉同學說，到海外升學的決定與移民潮無關，她日後大學畢業仍會考慮留回港執業，但「唔會100%肯定」；受到其他無國界醫生的書籍和分享感染，她亦希望將來能夠從事相關工作，故未必固定在英國或香港工作。

今屆文憑試有8名狀元在放榜日表示計劃讀醫，撇除劉同學外，其餘7人當日均表明計劃留港讀醫，部分狀元近日受訪透露升學意向，暫時至少3名狀元表明選擇中大醫科，1人意屬港大醫科

聖保羅男女中學超級狀元歐陽張維上周表示已獲英國倫敦政治經濟學院經濟學系「有條件取錄」，同時心儀科技大學環球商業管理課程，即是俗稱「G Bus」的科大「神科」。他今日透過中學回覆本報表示，聯招首選科大課程，但現時仍未決定是否留港。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

DSE｜初中涉社會事件被捕即被踢出校　獲「第二機會」追夢冀回饋社會
00:00 2024/07/19
DSE｜初中涉社會事件被捕即被踢出校　獲「第二機會」追夢冀回饋社會
DSE｜9歲神童數學M2奪5**　小一自學微積分稱DSE卷好容易
18:49 2024/07/17
DSE｜9歲神童數學M2奪5**　小一自學微積分稱DSE卷好容易
JUPAS｜至少3名DSE狀元揀中大醫科　婦女會中學首名DSE狀元：細組文化助適應
22:07 2024/07/22
JUPAS｜至少3名DSE狀元揀中大醫科　婦女會中學首名DSE狀元：細組文化助適應
JUPAS｜教大視覺藝術平均38人爭1學位　聯招最終改選多個動畫及教育課程上榜
22:10 2024/07/22
JUPAS｜教大視覺藝術平均38人爭1學位　聯招最終改選多個動畫及教育課程上榜

你可能感興趣

DSE｜初中涉社會事件被捕即被踢出校　獲「第二機會」追夢冀回饋社會
00:00 2024/07/19
DSE｜初中涉社會事件被捕即被踢出校　獲「第二機會」追夢冀回饋社會
DSE｜9歲神童數學M2奪5**　小一自學微積分稱DSE卷好容易
18:49 2024/07/17
DSE｜9歲神童數學M2奪5**　小一自學微積分稱DSE卷好容易
JUPAS｜至少3名DSE狀元揀中大醫科　婦女會中學首名DSE狀元：細組文化助適應
22:07 2024/07/22
JUPAS｜至少3名DSE狀元揀中大醫科　婦女會中學首名DSE狀元：細組文化助適應
DSE 大學聯招 中小學教育 海外升學 大學 醫生 英華女學校 聖保羅男女中學 倫敦 英國

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
墮軌意外｜嬰兒車遭強風吹落路軌　爸爸跳月台救女兒雙雙被輾斃
墮軌意外｜嬰兒車遭強風吹落路軌　爸爸跳月台救女兒雙雙被輾斃
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
急症室最長等候時間（07月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間16:05）
中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　
中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　