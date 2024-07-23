JUPAS｜10名DSE狀元暫7人留港　1人猶豫負笈否　英華女校狀元決定赴英讀醫

▲ 英華女學校「超級狀元」劉翯悠表示，已決定到英國讀醫。（資料圖片）

今屆10名文憑試「狀元」，其中2人在上周三（17日）放榜日受訪時均稱同時考慮到英國或留港升學，其中一人今日（23日）向本報表示，已決定到英國讀醫，一人仍在猶豫是否負笈海外；整體至少有2名應屆文憑試狀元將到英國升學，7名狀元表明留港。

英華女學校「超級狀元」劉翯悠今接受本報訪問時透露，雖然她在日前的大學聯招（JUPAS）改選，仍然首選本地大學醫科課程，但她已決定負笈海外升學，到英國亞伯丁大學（University of Aberdeen）修讀醫科課程。她表示，到外國升學是她「一直以嚟有嘅諗法」，「喺邊度讀書學嘅嘢都差不多，但外國可以睇多啲嘢，接觸不同文化，知多小小其他地方點運作。」

劉同學說，到海外升學的決定與移民潮無關，她日後大學畢業仍會考慮留回港執業，但「唔會100%肯定」；受到其他無國界醫生的書籍和分享感染，她亦希望將來能夠從事相關工作，故未必固定在英國或香港工作。

今屆文憑試有8名狀元在放榜日表示計劃讀醫，撇除劉同學外，其餘7人當日均表明計劃留港讀醫，部分狀元近日受訪透露升學意向，暫時至少3名狀元表明選擇中大醫科，1人意屬港大醫科。

聖保羅男女中學超級狀元歐陽張維上周表示已獲英國倫敦政治經濟學院經濟學系「有條件取錄」，同時心儀科技大學環球商業管理課程，即是俗稱「G Bus」的科大「神科」。他今日透過中學回覆本報表示，聯招首選科大課程，但現時仍未決定是否留港。

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