  • 30°C
香港時間 : 2024723日 (二) 22:54
靚太生活雜誌

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:同行實踐

熱門關鍵字 : DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy
hket

話題
健康
親子
娛樂
新聞
TOPick TV
Band 1學堂
醫‧健
香港人才通
中小學校一覽

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

打風預告｜強颱風格美繼續增強路徑有變數　天文台：港或需發1號風球

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 32 分鐘前

最後更新： 12 分鐘前

分享：

分享：

熱門 DSE 胃病 香港小姐2024 藥物百科 名校專區 反黑英雄 高才通 會員有獎 Executive Mommy

天文台指，視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號。（資料圖片）

強颱風格美移向台灣並繼續增強。天文台今日（23日）在最新一篇天氣隨筆表示，格美的外圍下沉氣流會在未來一兩日，為華南帶來極端酷熱天氣並可能觸發雷暴。預料格美隨後會移向福建，並於周四(25日)晚移向福建沿岸登陸，但天文台預測格美登陸後路徑仍有變數，視乎其橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號。而週末期間廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴。

點擊圖片放大
+3
+2

天文台指，隨著熱帶氣旋派比安遠離並進一步減弱，今午的衛星雲圖顯示，位於西北太平洋的強颱風格美獨領風騷，並有跡象繼續增強，以強颱風或超強颱風強度橫過台灣中至北部，身處或有需要前往當地的朋友要特別留意天氣變化。

按照現時預測路徑，格美隨後會移向福建，約在25日稍後時間登陸福建沿岸。格美登陸後的走向，預料主要有兩個情景，大部分傳統電腦預報模式及人工智能天氣模型預測，格美會採取較偏北的路徑橫過華東內陸，與香港保持相當距離；但仍有部分傳統電腦預報模式、集合預報系統及人工智能天氣模型的路徑顯示，格美登陸後會採取略為偏西的方向移動然後才轉向北，其環流有機會較為接近珠江口一帶。

 

天文台稱，回顧過往的熱帶氣旋歷史數據，類近情景的路徑有30多條，主要於台灣北部橫過或掠過，與本港保持相當距離，環流亦不影響珠江口一帶，因而香港亦無需發出熱帶氣旋警告信號。至於情景二的發生機會雖然較低，但台灣及福建地形及太平洋高壓脊西伸對格美路徑的影響仍有變數。從較為偏西的預測路徑評估，若情景二出現，格美有機會靠近華南東北部，與本港距離較近，環流亦可能覆蓋珠江口一帶而需要發出一號戒備信號

不過，無論哪一個情景，天文台料未來一兩日會持續酷熱，氣溫更達35度或以上，而本周後期南海北部及華南沿岸的西南氣流轉趨活躍，周四稍後及周五風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴，周末期間驟雨增多及有狂風雷暴，風勢頗大。

天文台籲市民進行戶外活動時，緊記適時補充水份，並採取合適的防暑措施。打算參加水上運動或進行海上工作人士，亦要提防大風大浪帶來的危險，其中離岸海域風浪尤大，切勿掉以輕心。

下載HKET App，追蹤TOPick WhatsApp頻道，睇全方位資訊：

【中下學試題免費下載】  【名校專區升學攻略】

【食物安全超市大搜查】  【職場智慧求生術】

相關文章

灣仔書展｜書展7天展期結束錄99萬人次入場　人均消費$912按年升4.6%
今日 19:06
灣仔書展｜書展7天展期結束錄99萬人次入場　人均消費$912按年升4.6%
巴黎奧運｜巴黎奧運周五塞納河揭幕　即看焦點賽程為港隊打氣
今日 18:12
巴黎奧運｜巴黎奧運周五塞納河揭幕　即看焦點賽程為港隊打氣
颱風格美｜颱風迫近台日　香港快運：周三四部分飛台北、沖繩航班延誤或取消
今日 15:36
颱風格美｜颱風迫近台日　香港快運：周三四部分飛台北、沖繩航班延誤或取消

你可能感興趣

灣仔書展｜書展7天展期結束錄99萬人次入場　人均消費$912按年升4.6%
今日 19:06
灣仔書展｜書展7天展期結束錄99萬人次入場　人均消費$912按年升4.6%
巴黎奧運｜巴黎奧運周五塞納河揭幕　即看焦點賽程為港隊打氣
今日 18:12
巴黎奧運｜巴黎奧運周五塞納河揭幕　即看焦點賽程為港隊打氣
颱風格美｜颱風迫近台日　香港快運：周三四部分飛台北、沖繩航班延誤或取消
今日 15:36
颱風格美｜颱風迫近台日　香港快運：周三四部分飛台北、沖繩航班延誤或取消
氣候暖化 南中國海 太平洋 酷熱天氣 天氣 香港 台灣 天文台 颱風

香港經濟日報 App

免費即時新聞

立即掃描

搶先下載

最高瀏覽

東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
東張西望何伯丨揭「新何太」收信大鬧保安原因　何伯突然離開公屋單位過夜
墮軌意外｜嬰兒車遭強風吹落路軌　爸爸跳月台救女兒雙雙被輾斃
墮軌意外｜嬰兒車遭強風吹落路軌　爸爸跳月台救女兒雙雙被輾斃
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
旅遊意外｜港人於芭堤雅乘「雙條車」跌出車外　送院搶救後不治
急症室最長等候時間（07月23日 時間16:05）
急症室最長等候時間（07月23日 時間16:05）
中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　
中年好聲音丨龍婷被指1年前已離婚　女兒曾在歌唱節目亮相撐媽媽　