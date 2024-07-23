打風預告｜強颱風格美繼續增強路徑有變數　天文台：港或需發1號風球

▲ 天文台指，視乎格美橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號。（資料圖片）

強颱風格美移向台灣並繼續增強。天文台今日（23日）在最新一篇天氣隨筆表示，格美的外圍下沉氣流會在未來一兩日，為華南帶來極端酷熱天氣並可能觸發雷暴。預料格美隨後會移向福建，並於周四(25日)晚移向福建沿岸登陸，但天文台預測格美登陸後路徑仍有變數，視乎其橫過內陸時的移動路徑、環流大小及本地風勢，本港或需發出一號戒備信號或強烈季候風信號。而週末期間廣東沿岸驟雨增多及有狂風雷暴。

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天文台指，隨著熱帶氣旋派比安遠離並進一步減弱，今午的衛星雲圖顯示，位於西北太平洋的強颱風格美獨領風騷，並有跡象繼續增強，以強颱風或超強颱風強度橫過台灣中至北部，身處或有需要前往當地的朋友要特別留意天氣變化。

按照現時預測路徑，格美隨後會移向福建，約在25日稍後時間登陸福建沿岸。格美登陸後的走向，預料主要有兩個情景，大部分傳統電腦預報模式及人工智能天氣模型預測，格美會採取較偏北的路徑橫過華東內陸，與香港保持相當距離；但仍有部分傳統電腦預報模式、集合預報系統及人工智能天氣模型的路徑顯示，格美登陸後會採取略為偏西的方向移動然後才轉向北，其環流有機會較為接近珠江口一帶。

天文台稱，回顧過往的熱帶氣旋歷史數據，類近情景的路徑有30多條，主要於台灣北部橫過或掠過，與本港保持相當距離，環流亦不影響珠江口一帶，因而香港亦無需發出熱帶氣旋警告信號。至於情景二的發生機會雖然較低，但台灣及福建地形及太平洋高壓脊西伸對格美路徑的影響仍有變數。從較為偏西的預測路徑評估，若情景二出現，格美有機會靠近華南東北部，與本港距離較近，環流亦可能覆蓋珠江口一帶而需要發出一號戒備信號

不過，無論哪一個情景，天文台料未來一兩日會持續酷熱，氣溫更達35度或以上，而本周後期南海北部及華南沿岸的西南氣流轉趨活躍，周四稍後及周五風勢較大，局部地區有驟雨及雷暴，周末期間驟雨增多及有狂風雷暴，風勢頗大。

天文台籲市民進行戶外活動時，緊記適時補充水份，並採取合適的防暑措施。打算參加水上運動或進行海上工作人士，亦要提防大風大浪帶來的危險，其中離岸海域風浪尤大，切勿掉以輕心。

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