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狄志遠爆有官員曾因不滿議員批評　私下打電話「投訴」

政治

撰文： 傅流螢

發布時間： 19 分鐘前

最後更新： 18 分鐘前

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新思維今日舉行傳媒茶敘。(區綽彥攝)

本屆政府上場2年，罕見官員議員劍拔弩張的場面，但新思維議員狄志遠今日（23日）爆，有官員覺得議員會上的批評不好，會私下再打電話給議員「投訴」，著議員不用這樣批評。

新思維今日舉行傳媒茶敘，狄志遠認為，支持政府依法施政，不代表不去批評和監察政府，批評和監察的動機都是希望政府做得更好。他指，議會應是多元聲音，但現屆議會的多元聲音不太突顯出來。他認為，管治者應該有更大的胸襟，容納不同意見，或者願意聽取不同意見，才可集思廣益。

書展有書被主辦方要求下架  狄志遠：​有人過分自我審查​​​​​​

近日書展有書被主辦方要求下架感詫異，狄志遠認為，那些書不是犯法的書，不是禁書，內容多是講人生的體會，看不到有涉危害國安，否則已經禁了，質疑有些人過分自我審查，形成不好的社會風氣。

立法會明年換屆，新思維現時只有狄志遠是立法會議員，是「一人黨」，對於會否競逐連任，及鼓勵更多黨友參選，狄志遠說，會積極考慮，又話對黨友有信心，但難以控制客觀因素包括選舉制度，正如上次區議會選舉因提名票不足無法參選，黨友有「泛民DNA」。

至於新思維與外國領事的交流，該黨秘書長陳家偉指，該較多與英、美、日、德、歐盟領事交流，由狄志遠上任時，多是外國領事主動邀約，對方冀與新立法會議員建立關係，今年改為多由該黨邀約。陳家偉指，新思維與外國領事的接觸，其實是跟隨香港的政經發展。狄志遠認為，屬一個良性互動，互有邀約。

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