新質生產力｜陳茂波：會積極用好國際金融中心優勢　強化對新質生產力發展資金支持

▲ 財政司司長陳茂波。（直播截圖）

財政司司長陳茂波今日（26日）出席治港新政研討會時表示，展望未來，香港會大力推動三方面工作，為香港新質生產力的培育提供更好、更成熟有利的土壤。

吸納海外華裔人才

一、積極利用好國際金融中心的優勢，強化對新質生產力的全方位資金支持。他提到，香港完整的資金鏈和蓬勃的生態圈，可以讓不同階段的創科企業進行籌融資。

二、加強企業和人才的匯聚。強調企業和人才是創科發展最大動能和要素。最近一年，吸引了60家重點企業夥伴、不同人才計劃吸引了約20萬人才，形容這些都是發展新質生產力的先進要素。陳續指，在當前地緣政治格局下，不少身在海外的華裔人才、科學家，都有更大的興趣來香港，呼籲香港要好好把握。

三、不斷深化與大灣區兄弟城市的協作，錯位發展，充分發揮不同城市的比較優勢，強強聯手，用好中央給予的政策，以河套區港深創科合作園區、新田科技城、北部都會區等作為平台，進行更緊密的協作。

人工智能數據科學 港具競爭力

陳茂波強調，「因地制宜」是落實發展新質生產力的關鍵詞。

因地制宜，就是結合先進生產力與地區的特點，按照自身優勢和實際情況，找準自己的定位和發展方向。換句話說，不是人搞甚麼我們就搞甚麼，要做到優勢互補、錯位發展。

陳茂波認為，香港在人工智能和數據科學、生命健康科技範疇已十分具競爭力。他說，發展人工智能，最重要有三大元素：數據、算力和算法。指香港在數據方面具有明顯優勢：（1）能便捷取得國際的數據；（2）在中央相關部委的積極支持下，內地數據也可逐步有序安全地跨境到香港，作研發用途。與此同時，香港數碼港正建設超算中心，設施最快於今年下半年啓用。強調匯聚內地和國際的數據、算力的支持，均有利於在港進行人工智能大模型的研發和訓練，對人工智能企業而言，十分具吸引力。

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