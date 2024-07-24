電商｜「香港好物節」逾230個品牌齊推優惠　「帶貨一哥」李佳琦等網紅助陣

▲ 「香港好物節」由馬國明任宣傳大使。（梁偉榮攝）

由香港貿發局打造的首屆「香港好物節」，8月1日至31日在內地電商平台舉辦。逾230個品牌參與包括周生生、周大福、謝瑞麟、澳至尊、盞記等，涵蓋六個主要類別，包括服裝配飾、個人護理化妝、生活家品、經典食品、數碼潮玩、滋補養生保健產品，貿發局助理總裁梁國浩表示，所有產品均會有至少額外九折優惠。

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「香港好物節」今日舉行啟動禮，貿發局在今次大力宣傳「香港好物節」，邀請在內地人氣頗高的男星馬國明任宣傳大使，8月下旬，又邀請20位內地知名主播助陣，為60家品牌帶貨，包括有「口紅一哥」、「帶貨一哥」之稱的李佳琦。

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競爭力方面，被問到，現時內地的貨品都很便宜，至少額外九折是否有足夠吸引力？梁國浩認為，不可以只用價錢去衡量貨品，香港主打是優質的貨品，「很多時候見到一些好貨、正貨，我們都願意給多少少去買一件好貨，何況今次還有一個折扣優惠，有一些特別新品」，加上還有整個購物氣氛，相信吸引力仍在。

「香港好物節」獲港府全力支持，財政司司長陳茂波亦親自拍攝宣傳片。他表示：「這次香港貿發局首次舉辦『香港好物節』一方面充分發揮香港背靠祖國超大規模市場的優勢，助力香港中小企接觸內地新客戶群，開拓內地市場，為業務發展注入新動力；另一方面，內地消費者能直接便捷地購買到優質的香港產品。同時，也協助不同的香港產品更廣泛打入內地市場，擦亮香港品牌。」

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