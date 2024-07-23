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巴黎奧運｜奧運選手英姿現身香港地標　國泰開設打氣航班籲市民集氣

社會

撰文： 梁薾心

發布時間： 2 小時前

最後更新： 2 小時前

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（國泰圖片）

巴黎奧運周五（26日）香港時間深夜揭幕，港隊共派出35名運動員岀戰。國泰航空今日（23日）宣布，將分別把5位奧運健將的奮鬥英姿，包括「香港女飛魚」何詩蓓、「少年劍神」張家朗、「港乒一姐」杜凱琹、羽毛球運動員謝影雪及鄧俊文，呈現於香港各地，標橫跨金鐘至鰂魚涌，讓市民感受他們邁向奧運舞台背後的堅定精神，燃點全城奧運狂熱。另更首設「HKG-CDG打氣航班」，召集全港check in「集氣」，為港隊加油。

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國泰將透過不同航拍角度，結合虛擬戶外投影技術，將運動員的奮鬥時刻呈現於商業區，除了為運動員打氣助威，亦旨在把「Every Move Counts」的精神，分享予每一個同樣正在奮鬥的香港人 ，感染更多人同為運動員歡呼喝采。迎來奧運最後探戈的混雙組合「鄧謝配」鄧俊文和謝影雪，將在金鐘出現。「香港女飛魚」何詩蓓、「少年劍神」張家朗和「港乒一姐」杜凱琹則在鰂魚涌登場。

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國泰又特別開設首班「HKG–CDG打氣航班」，市民可於國泰手機應用程式實時看到「打氣航班」的check-in人數和座位表，並透過3款可愛應援方式，分別是「集氣」、「cheer」及「support」為運動員打氣。揀選座位後，打氣心意將隨即岀現於航班座位上。當完成check-in手續，參加者則即會獲發「HKG–CDG打氣航班」登機證；轉載至社交平台，更可獲得別注版「國泰奧運電子卡」。

「HKG-CDG打氣航班」將於香港運動員首戰當日（7月27日）啟航，市民屆時可於國泰手機應用程式介面追蹤航班，見證全城打氣心意飛往巴黎為香港選手助威。

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